Президент поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, герба и гимна Беларуси

Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны. Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения. Успехи нынешнего поколения - от сильной государственности до развитой экономики - всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна, отметил глава государства.