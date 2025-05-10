3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Президент поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, герба и гимна Беларуси
Беларусь отмечает День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. С праздником соотечественников поздравил Президент.
Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны. Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения. Успехи нынешнего поколения - от сильной государственности до развитой экономики - всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна, отметил глава государства.