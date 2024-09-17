17 сентября Беларусь отмечает День народного единства. Расскажем о смысле исторической даты

День народного единства Беларусь отпраздновала масштабно. 85 лет назад произошло судьбоносное событие - объединение Восточной и Западной Беларуси. Наш народ получил право жить на своей земле. Это момент исторической справедливости.

Дата 17 сентября вернулась в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, которая подарила нам право занять свое место на карте мира.

Уже несколько лет это государственный праздник. Проходят различные патриотические и культурно-массовые мероприятия. Кульминация - всегда в МКСК "Минск-Арена". В этот раз там состоялся патриотический форум под названием "Если мы едины".

Мероприятие всегда поддерживает личным присутствием глава государства. Александр Лукашенко дал старт республиканской акции "Марафон единства".

Впереди еще много патриотических мероприятий, цель которых - объединять добрые идеи и настоящих патриотов.

День народного единства. Праздник для суверенной страны новый, отмечаем всего несколько лет. Но какая за ним история!

До 17 сентября 1939 года большая часть территории современной республики входила в состав Польши.

Это разделение произошло в 1921 году на основании так называемого Рижского мирного договора. Тогда Польше отошло почти 100 тыс. кв. км, на которых проживало более 4 млн человек. Освободительный поход Красной Армии 17 сентября в 1939 году восстановил историческую справедливость. Эта дата определила выбор суверенной страны.

И сегодня гордо о нем заявляем. Что мы - нация, мы - народ, который знает себе цену.

Патриотический форум "Если мы едины"

Уже четвертый год подряд масштабный форум проходит в МКСК "Минск-Арена". Там мы празднуем День народного единства. В переломный момент уже нашей новейшей истории в 2020 году эта площадка объединила патриотов. Именно здесь прямо со сцены белорусы говорили все, что думают о тех, кто предал, сбежал за рубеж и продолжал качать страну. Сейчас в преддверии политической кампании мы видим возвращение части тех же "технологий". Но только люди уже другие - все понимают цену ошибки.

Как видим, события в истории повторяются. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, а после найти силы, чтобы восстановить страну. Достаточно взглянуть на все те результаты, которыми мы гордимся. Действительно, этот день заставляет задуматься об исторической значимости того, что у нас есть сейчас.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Сегодня Беларусь отмечает День народного единства - праздник, который символизирует неразрывную связь поколений, силу духа белорусского народа и его неустанное стремление жить в своем государстве и на родной земле. Он особенно значим для каждого, кто не только по рождению, но душой и сердцем ощущает себя белорусом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - 85 лет назад произошло судьбоносное событие, и гордое "мы - белорусы" зазвучало на весь мир из самого центра Европы. Это был голос людей, ставших единым народом. Теперь навсегда!"

17 сентября 1939 года белорусский народ вернул себе право жить на своей земле, следовать своим традициям и самостоятельно определять свою судьбу. Но в то же время это и напоминание о тех непростых событиях, которые пришлось преодолеть на пути к суверенному и независимому государству.

Глава государства заметил, что долгое время скромная обитель белорусов на перекрестке цивилизаций то и дело становилась полигоном для чужих войн и местом разборок сильных мира сего: "Наши дома сжигали, имущество грабили. Земли делили по княжествам, воеводствам и губерниям, людей - по языку, вере и идеологическим убеждениям. Наши предки не единожды смотрели в глаза смерти, но каждый раз непокоренными вставали с колен, вытирая пот и слезы, шли вперед. Как это актуально сегодня".

По словам Александра Лукашенко, дорога к обретению собственной государственности перед белорусами открылась в начале прошлого века: "Закончились прежние межнациональные споры, отказались от территориальных претензий и 1 января 1919 года создали белорусское национальное государство. Нам представился исторический шанс построить свой дом, жить, трудиться и растить детей в мире и согласии, стать полноправными хозяевами собственной судьбы. Шанс. 1919 год. Но тяжелейшие последствия Первой мировой войны, набиравшая обороты гражданская война, интервенция коалиции западных стран не позволили тогда сбыться мечтам наших соотечественников о мирной и счастливой жизни. Как это актуально сегодня".

2024 - год символичных дат для Беларуси

В этом году Беларусь празднует много символичных дат. 85-летие исторической справедливости - 17 сентября 1939 г., 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие института президентства. За это время мы прошли огромный путь - хватало потрясений и в каждом периоде своих, важных событий. Но как никогда белорусы живут хорошо. Понятно, что это непросто не нравится, а даже мешает некоторым.

Что такое жизнь без родной земли, без языка, без культуры - все это пережили наши предки, разделенные по факту на две страны. Долгое время нам внушали, да и до сих пор, что мы - люди маленькой страны, без роду, без племени. Но мы уже не стесняемся своей истории и не живем с оглядкой на кого-то.

В День народного единства в Беларуси заработал "Первый информационный" канал

День народного единства ассоциируется и с событиями 2020 года. Когда в стране случилась попытка мятежа. Грядущая политическая кампания вызывает флешбеки. Все понимают, что в первую очередь нас будут шатать информационно. Такое время… Но символично именно в этот День народного единства мы запустили "Первый информационный" канал. Теперь мы и на пятой кнопке. Круглосуточно будем противостоять фейкам. Только правдивая информация - здесь и сейчас - в прямом эфире.

Глава государства акцентировал, что через суровые испытания времени и серьезные потери, приумножая национальные богатства на опыте прежних поколений, Беларусь все 85 лет уверенно движется вперед дорогой мира и созидания: "Даже сейчас, когда с территорий западных и южных соседей на нас нацелены натовские орудия, вдоль рубежей множатся километры заборов и минных полей, мы отвечаем просто и в лучших традициях "последней диктатуры Европы" - открываем границы и не требуем виз. И люди на той стороне нас слышат. Едут, смотрят и делают выводы отнюдь не в пользу тех, кто запрещает им сюда приезжать".

Президент подчеркивает: "Беларусь была и остается сторонницей мира. Наши масштабные мирные инициативы звучат с трибуны ООН, на площадках международных форумов. Мы предлагаем к обсуждению Евразийскую хартию разнообразия и многополярности в XXI веке. Эта многополярность знаете, кому не нужна".

События нашей новейшей истории белорусов встряхнули. Плюс мы видим, что происходит у соседей в Украине. И наше спокойствие уже давно не кажется чем-то самим собой разумеющимся. Теперь мы горой за свою страну, семью и всеобщее благополучие.

Если старшему поколению проще воспринимать подноготную происходящих событий, то с молодежью не всегда так просто. "Жизнь в телефонах" с иллюзорной "идеальной картинкой", подмена ценностей, когда материальное выходит на первый план. На словах громкие понятия "патриотизм", "единство", "нация" не воспринимаются. Тут только личный пример и наглядная история.

В 2025 году в Минске начнут строить Национальный исторический музей

В следующем году в Минске начнут строительство Национального исторического музея Беларуси. Чтобы каждый посетитель, переступив порог экспозиционного зала, убедился в том, что мы заслужили - это наше оправданное право на собственную государственность.

Попытка мятежа в Беларуси в 2020 году, санкционный прессинг Запада, не прекращающиеся попытки разъединить страну видим по сей день. И это выглядит, как постоянная борьба за наше будущее. Но мы-то теперь четко знаем, что монолит возможен в том числе благодаря единству и сплоченности народа. Остальное - за Главнокомандующим и армией.

Александр Лукашенко: "Я абсолютно убежден, уверен: вскоре и у западных элит наступит понимание, что единственный путь - договариваться. Этого хотят наши народы. Мы, белорусы, народ мирный и трудолюбивый. Мы не хотим войны".

Белорусский лидер добавил, что мы верим. наступит день, когда в соседних государствах воцарится мир, кровные братья, близкие и дальние друзья будут жить в согласии и дружбе:

"Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делает для этого все. Но я уже говорил: белорусское миролюбие не следует понимать и принимать за слабость… Мы свято чтим память обо всех, кто самоотверженно отстаивал право белорусов "людзьмі звацца" и заплатил за это ценой своей жизни и молодости. И никому не позволим посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет нашей Родины. Мы последовательно будем отстаивать наши исконные ценности и правду, как это делали отцы, деды и прадеды".

Белорусам не нужны новые потрясения. Для тех, кто любит свою страну, этот день - важная веха. На долю нашей страны выпало много испытаний. Мы теряли все и начинали с нуля. Потому теперь так трепетно защищаем и бережем свое.

А. Лукашенко: Давайте беречь и защищать любимую Беларусь

"Сформированная талантом и трудами множества выдающихся сыновей и дочерей белорусской земли, наша уникальная культура давно стала неотъемлемой частью общего наследия всего человечества", - сказал глава государства. Белорусский лидер с сожалением отметил, что сейчас все чаще наблюдаются попытки запретить или исключить ее из повестки дня вместе с символами Родины, тысячелетней историей и всем тем, чем гордятся белорусы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, нужно проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа: "В этом залог достойного будущего нашего народа и святой долг современников, на котором должна строиться жизнь в единой семье патриотов и тружеников, имя которой - Беларусь, - заявил глава государства. - Давайте вместе любить, дружить, мечтать, трудиться и отдыхать по-белорусски! Давайте беречь и защищать Беларусь! Это нам завещали предки, об этом мы говорим потомкам. Говорим потому, что время выбрало нас!"

На сцене россыпь талантов белорусской земли. Патриотический форум "Если мы едины". В песнях все о единстве и любви к Родине. Красота хореографии, костюмы и декорации отражают исторические и современные, художественные и духовные особенности регионов нашей страны. И главные ценности белорусского народа.