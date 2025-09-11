Александр Лукашенко обсудил освобождение осужденных с Джоном Коулом

Александр Лукашенко обсудил освобождение заключенных с Джоном Коулом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f134979-3ea1-484c-abdb-a049b0805ea7/conversions/a9882102-aec3-4fac-9654-db84f89e0e2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f134979-3ea1-484c-abdb-a049b0805ea7/conversions/a9882102-aec3-4fac-9654-db84f89e0e2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f134979-3ea1-484c-abdb-a049b0805ea7/conversions/a9882102-aec3-4fac-9654-db84f89e0e2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f134979-3ea1-484c-abdb-a049b0805ea7/conversions/a9882102-aec3-4fac-9654-db84f89e0e2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

На встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом обсуждался вопрос освобождения осужденных в Беларуси лиц, сообщает БЕЛТА.

"Слушая недавно Трампа, я так понял, с Вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то… - отметил глава государства. - Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Еще это важно почему - потому что в Европе, и особенно наши беглые (мы их называем), они так хотят примазаться к этой теме. Ну, Крис (также присутствовавший на встрече заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. - Прим. БЕЛТА), ты это хорошо знаешь. Я хорошо информирован - ты с ними переговоры ведешь и с нами".

"Ради бога. Это ваше дело, с кем вести переговоры. Но в связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее. Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений", - заявил Александр Лукашенко.