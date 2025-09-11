3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Александр Лукашенко обсудил освобождение осужденных с Джоном Коулом
На встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом обсуждался вопрос освобождения осужденных в Беларуси лиц, сообщает БЕЛТА.
"Слушая недавно Трампа, я так понял, с Вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то… - отметил глава государства. - Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Еще это важно почему - потому что в Европе, и особенно наши беглые (мы их называем), они так хотят примазаться к этой теме. Ну, Крис (также присутствовавший на встрече заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. - Прим. БЕЛТА), ты это хорошо знаешь. Я хорошо информирован - ты с ними переговоры ведешь и с нами".
"Ради бога. Это ваше дело, с кем вести переговоры. Но в связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее. Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений", - заявил Александр Лукашенко.
"Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп (говорить. - Прим. БЕЛТА), большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный. Да и для вас, наверное, тоже. Хватает в мире проблем", - добавил белорусский лидер.