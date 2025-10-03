Александр Лукашенко ознакомится с реализацией проектов на Полесье

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa21b0ae-cc75-4c2f-8a7b-fca7b418b6a3/conversions/8d1954ee-c9b5-4397-8dea-65a0c1d5d16f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa21b0ae-cc75-4c2f-8a7b-fca7b418b6a3/conversions/8d1954ee-c9b5-4397-8dea-65a0c1d5d16f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa21b0ae-cc75-4c2f-8a7b-fca7b418b6a3/conversions/8d1954ee-c9b5-4397-8dea-65a0c1d5d16f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa21b0ae-cc75-4c2f-8a7b-fca7b418b6a3/conversions/8d1954ee-c9b5-4397-8dea-65a0c1d5d16f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область ознакомится с реализацией проектов на Полесье, пишет БЕЛТА.

Речь пойдет о развитии животноводства на примере модернизации молочно-товарного комплекса "Лясковичи", принадлежащего ОАО "Агро-Лясковичи". Особенность этих мест заключается в большом количестве мелиоративных земель, которые в случае их грамотного содержания способны обеспечить надежную кормовую базу для животноводства. Сейчас здесь активно перенимают во многом передовой опыт хозяйства "Парахонское" из Пинского района.

В ходе рабочей поездки в регион в мае этого года Александр Лукашенко уже посещал ОАО "Агро-Лясковичи". Тогда ему докладывали о планах по модернизации МТК, и глава государства поручал ускориться с реализацией намеченного. Строительство новых зданий, включая молочно-доильный блок и коровники, должно быть завершено уже в этом году.

Глава государства держит развитие региона на личном контроле, неоднократно заслушивал доклады на этот счет ответственных чиновников, включая управляющего делами Президента Юрия Назарова, в ведении которого как раз находится ОАО "Агро-Лясковичи". В агрогородке Лясковичи реализуются и другие проекты регионального развития. Один из них - деревообрабатывающее предприятие, которое также ранее посещал Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, в январе этого года была утверждена программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Она была разработана в соответствии с поручением Президента Беларуси.