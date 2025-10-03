3.69 BYN
Александр Лукашенко ознакомится с реализацией проектов на Полесье
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область ознакомится с реализацией проектов на Полесье, пишет БЕЛТА.
Речь пойдет о развитии животноводства на примере модернизации молочно-товарного комплекса "Лясковичи", принадлежащего ОАО "Агро-Лясковичи". Особенность этих мест заключается в большом количестве мелиоративных земель, которые в случае их грамотного содержания способны обеспечить надежную кормовую базу для животноводства. Сейчас здесь активно перенимают во многом передовой опыт хозяйства "Парахонское" из Пинского района.
В ходе рабочей поездки в регион в мае этого года Александр Лукашенко уже посещал ОАО "Агро-Лясковичи". Тогда ему докладывали о планах по модернизации МТК, и глава государства поручал ускориться с реализацией намеченного. Строительство новых зданий, включая молочно-доильный блок и коровники, должно быть завершено уже в этом году.
Глава государства держит развитие региона на личном контроле, неоднократно заслушивал доклады на этот счет ответственных чиновников, включая управляющего делами Президента Юрия Назарова, в ведении которого как раз находится ОАО "Агро-Лясковичи". В агрогородке Лясковичи реализуются и другие проекты регионального развития. Один из них - деревообрабатывающее предприятие, которое также ранее посещал Александр Лукашенко.
Как сообщалось БЕЛТА, в январе этого года была утверждена программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Она была разработана в соответствии с поручением Президента Беларуси.
Реализация документа нацелена на рост благосостояния и качества жизни населения районов Припятского Полесья: Ганцевичского, Лунинецкого, Столинского и Пинского районов Брестской области, Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Основа роста - повышение эффективности использования уникального природно-ресурсного потенциала, укрепление промышленного комплекса, внедрение лучших практик работы на земле, формирование комфортной среды, сочетающей особенности и преимущества сельского уклада жизни с городскими стандартами инфраструктурного обустройства и сервисного обслуживания. Еще одна цель - формирование долгосрочной основы устойчивого роста экономики.