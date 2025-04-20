Александр Лукашенко планирует провести совещания с основными структурами в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко запланировал провести совещания с основными структурами в стране. Об этом он заявил, принимая с докладом первого заместителя главы Администрации Президента Наталью Петкевич, сообщает БЕЛТА.

"Я запланировал проведение совещаний с основными структурами в стране - правительство, Национальный банк - поменялись руководители. И Администрация Президента. В ближайшем таком приближении. Поэтому хотел бы с вами поговорить на эту тему. У вас как там дела, какие вы вопросы взяли на себя в Администрации Президента, какими вопросами занимаетесь и как вы вообще видите это совещание? Я хотел бы, чтобы вы в основном занялись этой тематикой и этой проблемой", - сказал Президент.