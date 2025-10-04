3.69 BYN
Александр Лукашенко поговорил по телефону с Эмомали Рахмоном
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава белорусского государства поздравил коллегу с днем рождения.
Президенты обсудили в разговоре вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Таджикистана в различных сферах, а также повестку предстоящего в Душанбе саммита СНГ.