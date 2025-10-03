Александр Лукашенко: Полесье надо приводить в чувство

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8ea1099-3de2-4319-b810-5ac45137fb91/conversions/ca9a1b9a-b8c2-4790-a8ee-03b5d9ead795-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8ea1099-3de2-4319-b810-5ac45137fb91/conversions/ca9a1b9a-b8c2-4790-a8ee-03b5d9ead795-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8ea1099-3de2-4319-b810-5ac45137fb91/conversions/ca9a1b9a-b8c2-4790-a8ee-03b5d9ead795-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8ea1099-3de2-4319-b810-5ac45137fb91/conversions/ca9a1b9a-b8c2-4790-a8ee-03b5d9ead795-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области напомнил о задачах по развитию Полесья, пишет БЕЛТА.

"Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам - в лаптях ходить (как когда-то. - Прим. БЕЛТА) - не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить", - сказал глава государства.

Он напомнил о программе, которую в этом отношении реализуют в стране.

Как сообщалось БЕЛТА, в январе этого года была утверждена программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Она была разработана в соответствии с поручением Президента Беларуси.