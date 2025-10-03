3.69 BYN
Александр Лукашенко: Полесье надо приводить в чувство
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области напомнил о задачах по развитию Полесья, пишет БЕЛТА.
"Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам - в лаптях ходить (как когда-то. - Прим. БЕЛТА) - не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить", - сказал глава государства.
Он напомнил о программе, которую в этом отношении реализуют в стране.
Как сообщалось БЕЛТА, в январе этого года была утверждена программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Она была разработана в соответствии с поручением Президента Беларуси.
Реализация документа нацелена на рост благосостояния и качества жизни населения районов Припятского Полесья: Ганцевичского, Лунинецкого, Столинского и Пинского районов Брестской области, Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Основа роста - повышение эффективности использования уникального природно-ресурсного потенциала, укрепление промышленного комплекса, внедрение лучших практик работы на земле, формирование комфортной среды, сочетающей особенности и преимущества сельского уклада жизни с городскими стандартами инфраструктурного обустройства и сервисного обслуживания. Еще одна цель - формирование долгосрочной основы устойчивого роста экономики.