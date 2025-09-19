Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Александр Лукашенко поручил привести в идеальное состояние Свято-Успенский Жировичский монастырь

Александр Лукашенко поручил привести в идеальное состояние Свято-Успенский Жировичский монастырь

Во время посещения Свято-Успенского Жировичского митрополичьего мужского монастыря Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил задание - привести все на территории комплекса в идеальный порядок, пишет БЕЛТА.

Главе государства доложили об истории обители и преобразованиях, которые происходили здесь в последние годы, о реконструкции и реставрации основных объектов, а также о планах на будущее.

Александр Лукашенко поставил задачу привести все в идеальный порядок. Государство, по его словам, будет оказывать содействие, помогать. Особенно в том, что касается взаимодействия с молодежью, приобщения современного молодого поколения к традиционным ценностям и к труду, а также в культивации земель, ведении сельского хозяйства.

Теги:

Александр ЛукашенкоЖировичский монастырьЖировичи