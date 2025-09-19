Александр Лукашенко поручил привести в идеальное состояние Свято-Успенский Жировичский монастырь

Во время посещения Свято-Успенского Жировичского митрополичьего мужского монастыря Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил задание - привести все на территории комплекса в идеальный порядок, пишет БЕЛТА.

Главе государства доложили об истории обители и преобразованиях, которые происходили здесь в последние годы, о реконструкции и реставрации основных объектов, а также о планах на будущее.