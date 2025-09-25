Александр Лукашенко принял участие в Глобальном атомном форуме

Глобальный атомный форум, переговоры с Эфиопией и важные темы белорусско-российского сотрудничества. 25 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России.

Глава государства заявил о планах договориться с Владимиром Путиным о строительстве в Беларуси второй атомной станции.

АЭС в Островце стала не просто масштабным проектом, но изменила национальную энергетику и подстегнула многие отрасли экономики. И сегодня уже вместе с российской корпорацией готовы помогать возводить такие объекты за рубежом.

Всерьез намерен Минск продвигаться и на Африканском континенте - с премьером Эфиопии договорились до конца года определить дорожную карту сотрудничества. В преддверии двустронних переговоров с Владимиром Путиным состоялся и доклад посла Беларуси в России.

Визит Лукашенко в Россию

Визит Александра Лукашенко в Россию проходит в формате рабочего, что в принципе привычно. Однако в этот раз помимо обсуждения всегда насыщенной и всегда требующей внимания лидеров двусторонней повестки есть дополнительный повод. Это Глобальный атомный форум, приуроченный к 80-летию российского атомпрома.

Но еще до начала площадку международного форума Александр Лукашенко использовал для переговоров с премьером Эфиопии. Желание активизировать отношения с этой африканской страной Минск артикулировал четко. Нужна дорожная карта, чтобы продвигаться по всем направлениям - от техоснащения селького хозяйства до обучения эфиопских студентов в наших вузах.

"Хорошо, что мы с вами встретились. Есть о чем поговорить. Тем более договориться о будущем. У нас выстраивается неплохая повестка наших взаимоотношений. Мы обозначили те направления, по которым можем и должны сотрудничать. Мы знаем, в чем нуждается Эфиопия, - то, что есть у нас. Мы хорошо знаем, в чем нуждаемся мы, и это есть в Эфиопии. Надо нам углубляться, доводить товарооборот до серьезных объемов. Потому что наши экономики на это способны, - сказал Александр Лукашенко. - В плане торгово-экономических отношений я публично должен сказать, что у нас нет закрытых тем, мы можем сотрудничать по всем направлениям, начиная от сельского хозяйства, продуктов питания, создания совместных предприятий в Эфиопии, а также военно-техническое сотрудничество. Все, что мы можем, мы готовы с вами по этим направлениям работать".

Президент предложил до конца текущего года создать план - дорожную карту сотрудничества Беларуси и Эфиопии. "Прописать не только направления, но и конкретные цифры, на которые мы должны выйти, начиная от общего товарооборота до поставки нашего оборудования, техники в штуках. И наоборот - поставки Эфиопии в Беларусь", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что МИД Беларуси готов оперативно осуществить эту работу по выработке плана действий на ближайшие годы.

Александр Лукашенко также пригласил премьер-министра Эфиопии в Беларусь, чтобы посмотреть на интересующие предприятия и направления. "Мы ничего от вас скрывать не будем", - отметил Президент.

Почти 130-миллионнную Эфиопию называют одной из самых быстрорастущих экономик Африки. Это перспективное и влиятельное государство на северо-востоке континента. Хотят развивать ключевые секторы - производство, технологии, фармацевтику, автомобилестроение и сельхозпереработку. Сегодня им нужно все!

В свою очередь Абий Ахмед Али, премьер-министр Эфиопии сказал: "Мы хотели бы нарастить взаимодействие в торговле и экономике. Есть ряд направлений, по которым мы можем работать вместе. Один из таких секторов - сельское хозяйство. Мы знаем, что в Беларуси есть хорошее производство тракторов. И совместное производство может быть рассчитано не только на Эфиопию, но и для всего востока Африки".

Другим важным направлением премьер-министр назвал строительство. Эфиопия готова к совместному производству оборудования в этой сфере и с прицелом на рынки третьих стран.

"Также мы хорошо знаем о ваших возможностях в военно-техническом сотрудничестве, той поддержке, которую вы можете оказать для нашей страны", - добавил Абий Ахмед Али.

Александр Лукашенко зайдет и в белорусский павильон на ВДНХ. Экспозиция страны обширная, там много всего нашего, но главное - всем участникам мировой атомной недели наглядно демонстрирует - Беларусь в клубе тех немногих держав, которые атомную энергетику развивают. Своя АЭС это подтверждает.

Наш павильон по соседству с площадкой "АТОМ", где проходит глобальный форум Александра Лукашенко. Собрались представители сотни стран, а высокие гости не только из Беларуси, но и из Армении, Мьянмы, Эфиопии, Узбекистана. Владимир Путин вместе с ВИПами пройдется по павильону "АТОМ" на ВДНХ.

Армянский атомный интерес подтверждает присутствие премьера Пашиняна. И никакого игнора российских возможностей в этом случае. В Армении хотят продлить срок эксплуатации действующей станции. Она обеспечивает больше трети потребностей страны в электроэнергии, и думают строить новый энергоблок. Смотрят на опыт России, США, Южной Кореи.

Эфиопия планирует вложить десятки миллиардов долларов в развитие инфраструктуры, часть которых пойдет на строительство АЭС.

Межправсоглашение России и Мьянмы о строительстве электростанции малой мощности откроет для последней дорогу к дешевой и экологически безопасной энергии.

Иран настроен на строительство малых АЭС. Там дефицит электроэнергии в периоды пикового спроса. И только одна действующая станция, Буширская - на юге страны. Это будет такая краткая презентация атомных возможностей. О перспективах и подходах уже будут говорить за круглым столом.

Владимир Путин, Президент России:

"К середине столетия, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться в 2,5 раза и составить почти 1 тыс. ГВт. Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат страны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем".

"Мировая атомная неделя" подтверждает бесспорное лидерство России в области атомной науки, сказал Александр Лукашенко. Сегодня у союзников полный спектр современных ядерных технологий. И, что особенно ценно, это редкий случай, когда страна готова ими делиться.

"Вы знаете, в какой ситуации находится Россия, мы в том числе. Что только о нас сегодня не пишут, не говорят, обзывают разными словами. И агрессоры мы, и соагрессоры, и так далее, - сказал глава государства. - Что греха таить, у России, как и у всех других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно. Особенно в нашей Российской Федерации много вопросов, проблем и много борьбы, которую оценят в будущем. Я в этом просто убежден".

"Тем не менее, мы что, говорим сегодня о войне, говорим о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы так открыто, честно заявили: "Приходите и смотрите!" Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся. Вот так в открытую в сложные времена заявили о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать и мы вас научим. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Россия построила и построит много еще много атомных станций в других странах, но он подчеркнул подход именно в отношении Беларуси, включая выделение кредитных ресурсов и передачу практического опыта. "Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Мы создали самую современную, самую красивую атомную станцию", - подчеркнул белорусский лидер.

Он еще раз поблагодарил российскую сторону за реализацию в Беларуси этого проекта.

Возведение Белорусской АЭС шло непросто. В том плане, что мало того что сам по себе проект сложный и масштабный, так еще и строительство шло под вой западников и их откровенные палки в колеса. Но это не сбило с курса и работы по энергобезопасности. Важной и нужной.

"Поэтому станций будет много. Но то, что творит сегодня Россия в этом плане в хорошем смысле слова, - это невозможно ни одной другой стране. Это великое дело, которое Россия сегодня осуществляет, и за это в мире ее уважают", - добавил Александр Лукашенко.

Белорусская АЭС изменила, во-первых, национальную энергетику, во-вторых, стала толчком для развития новых отраслей экономики и энергоемких производств. Модернизированные электросети, построенные современные подстанции, внедренные цифровые технологии - это лишь верхушка айсберга всех преобразований. Трендом на "электро" стали пронизаны разные сферы - от отопления до автомобилестроения.

Развитие ядерной энергетики - это вход в особый мировой клуб. Немногие страны могут этим похвастаться. Сложно, технологично, дорого - далеко не всем по силам. Это сродни полету в космос. Беларусь сделала и то, и другое. Тесное сотрудничество с Росатомом и новые возможности в этой связи не предел. Еще есть идеи.

"Хочу Вас (обращаясь к главе "Росатома" Алексею Лихачеву. - Прим. ред.) публично еще раз попросить не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить Президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко (ранее возглавлял "Росатом". - Прим. ред.). Нам надо продолжать работать по многим направлениям, мирным и прежде всего в области здравоохранения", - сказал глава государства.

"Очень прошу, чтобы мы с Вами (одобрит, думаю, Президент) возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем Гросси (глава МАГАТЭ. - Прим. ред.) находится немало хороших материалов. Вы знаете. Мы свято договоренности свои соблюдаем", - добавил Александр Лукашенко.

"Хочу Вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции. Но вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию, вопросов нет", - сказал глава государства.

"Если вы ставили перед нами вопросы, мы их всегда реализовывали. Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставляли нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Спасибо вам огромное за все то, что Вы сделали", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также высказался в поддержку мнения о том, что если Рафаэль Гросси захотел бы стать руководителем в ООН, то можно поддержать его кандидатуру.

Беларусь готова делиться опытом строительства и эксплуатации атомной электростанции со всеми, кому это нужно. Работать и дальше в тандеме с Российской атомной корпорацией.

Александр Лукашенко поблагодарил Президента России за то, что в Беларуси была построена АЭС и белорусские специалисты получили соответствующий опыт: "Спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право, принципы. Готовы действовать и дальше не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции".

"Мы умеем уже делать все. Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции. И не надо (делать это в Беларуси. - Прим. ред.). Все остальное мы уже научились делать. Готовы реализовывать во всех странах-партнерах и тех, кто еще думает, какую станцию построить. Мы готовы в этом участвовать. Качество, уже могу сказать с россиянами вместе, мы гарантируем", - заявил белорусский лидер.

"Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если Президент (России. - Прим. ред.) одобрит, мы готовы приступать", - обратился Александр Лукашенко к присутствовавшему на форуме премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В мире идет высокий спрос на мирный атом. Сейчас на планете эксплуатируется 416 ядерных реакторов, еще 63 строятся. По прогнозам МАГАТЭ, мощность АЭС к 2050 году в мире увеличится как минимум на четверть. И это не просто экологически чистая энергия, а энергетическая безопасность для государств.

"Запланирован ряд встреч со специалистами госкорпорации "Росатом" для того, чтобы наметить следующие шаги по развитию нашей системы взаимоотношений. У нас есть запросы на общение с нами от стран-новичков (в сфере атомной энергетики. - Прим. ред.), чтобы мы смогли с ними поделиться теми шагами, которые мы сделали в рамках строительства БелАЭС. Те шаги, которые делались Беларусью по сооружению АЭС, анализируются на уровне МАГАТЭ, многие из наших шагов были уникальны и в настоящее время включены в перечень рекомендуемых для стран-новичков. В связи с этим очень многие страны к нам обращаются, чтобы более детально изучить, как мы это реализовывали", - сказал Денис Мороз - министр энергетики Беларуси.