Александр Лукашенко провел совещание с Администрацией Президента

Тщательнее работать с кадрами и обращениями граждан, исключить формальный подход в идеологии, загрузить по полной помощников Президента, решать проблему избыточности законодательства - это только часть вопросов, которые Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил на совещании с руководством своей Администрации.

Политический штаб лидера должен держать высокую планку. Через этот госорган проходят экспертизу практически все ключевые решения. 12 июня глава государства умышленно обратил внимание на узкие места, чтобы штаб мог скорректировать подходы.

Каждый день на связи с первым лицом - именно в таком режиме работает Администрация Президента. По правительственному примеру решено провести специальную встречу с руководством этой важной структуры. Политическая кампания позади, но впереди, помимо насущных задач, ВНС и планы на пятилетку - и легкой жизни у аппарата точно не будет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Вы являетесь политическим штабом Президента и контролирующим органом, соответствующим барьером от других структур перед Президентом. Вы наделены рядом функций, возлагающих на вас немалую ответственность за результат, к которому стремится вся страна".

Глава государства констатировал, что через экспертизу Администрации Президента проходят практически все ключевые назначения и решения, принимаемые на самом высоком уровне.

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что работа в Администрации Президента, главы Администрации, руководства - это "горячая сковородка", - подчеркнул Президент.

По ходу Александр Лукашенко анонсирует несколько больших совещаний. Для АП это значит не просто подготовка, а большая предварительная экспертная и аналитическая работа. Грядет разговор с Нацбанком, Витебским регионом и учеными.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/135f870e-4f46-4343-8130-d80ec6306783/conversions/f68c61bb-d931-4272-bfa5-dcd57c2cc6bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/135f870e-4f46-4343-8130-d80ec6306783/conversions/f68c61bb-d931-4272-bfa5-dcd57c2cc6bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/135f870e-4f46-4343-8130-d80ec6306783/conversions/f68c61bb-d931-4272-bfa5-dcd57c2cc6bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/135f870e-4f46-4343-8130-d80ec6306783/conversions/f68c61bb-d931-4272-bfa5-dcd57c2cc6bb-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

"За науку надо браться серьезно. Эта сфера в Администрации Президента практически исключена, я не вижу Администрации в работе по организации процесса научной деятельности. В связи с изменениями, которые произошли и произойдут в руководстве Академии наук. Произойдут - это тоже тема, которая касается не только меня, но и вас прежде всего. Мы поговорим о будущем науки на съезде ученых. Практическое мероприятие - это совещание по развитию Витебской области. Надо посмотреть, что мы там создали хорошего и какой результат от той реформы, которая была предложена еще во времена Николая Николаевича Шерстнева", - отметил глава государства.

В политическом штабе "варятся" все темы. Но ключевой вопрос (здесь АП играет главную скрипку) - это кадры. Несмотря на постоянное обновление кадровых резервов, найти нужного человека порой не так просто. Даже "эйчары" высокого государственного уровня не всегда попадают в точку.

"Администрация Президента должна принципиально жестко подходить к отбору предлагаемых кандидатов. Кадровые ошибки недопустимы. Вы своими щупальцами должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов, совхозов и заканчивая самым высоким уровнем. Но обсуждать предложения для внесения Президенту вы должны коллективно. Вы коллективно должны проштудировать кандидатуру. Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения. Есть хороший руководитель - есть результат. Нет руководителя - результата нет", - подчеркнул белорусский лидер.

Политический штаб отвечает за то, что невозможно потрогать, но то, что очень сильно пронизывает нашу жизнь, - идеологию в самом широком смысле. Не случайно ее порой называют "иммунной системой" страны. Идейные ориентиры можно прописать в директиве, но Александр Лукашенко требует большего.

"Когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие "идеология". Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы. От этого уходить не надо: никто ничего лучше не придумал, как обозначить процесс всяких преобразований, целей и так далее, положенных на бумагу, в голове человека. Но земных, не так, как это было в советские времена: все стремились построить коммунизм, но никто не знал, что это такое "идеология от земли". Дай бог, чтобы мы, наконец, народу четко сказали не только что такое идеология, а как мы всегда говорим: вот выработать нам бы такую национальную идею, которая бы могла захватить души и сердца, разум людей. Может, она и есть. Некоторые говорят "патриотизм", еще что-то. Но я не чувствую, что есть такая идея. Если мы ее выработаем (а это должно быть очень важной для нас целью, которая захватит все - от сердца до разума человека) - это вершина", - сказал глава государства.

Результаты деятельности идеологической вертикали Президентом не единожды подвергались критике.

"Мы принимали разные решения, но у нас здесь очень много формализма. Я предупреждал, что идеологические работники - это величайшая редкость. Работу надо выстраивать, надо разговаривать с людьми", - отметил Президент.

Ремарки Президента должна услышать вся идеологическая вертикаль, но призыв "идите к людям" даже некоторые топ-чиновники воспринимают слишком плоско. Президент за то, чтобы государственные управленцы как можно больше общались с населением, но это должно быть не для галочки. Рачительный подход в организации должен быть на всех уровнях.

Александр Лукашенко:

"Не надо стремиться проводить больше совещаний, заседаний, форумов. Принимая то или иное решение, подумайте, во что это обойдется. Это дорого".

Президент Беларуси также поручил обратить серьезнейшее внимание на командирование должностных лиц. По его мнению, не все командировки могут быть оправданы с финансовой точки зрения, поэтому здесь необходимо навести порядок.

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"Я подписал (командировку - прим. ред.) министру, допустим. А за министром целый же хвост едет. Поэтому железно возьмите на жесткий контроль и предупредите премьер-министра, который вносит предложения, и других. Это огромные деньги. У нас и за Президентом целая кавалькада. Давайте с небес будем опускаться на землю. Поэтому приводите все в порядок, не глядя ни на личности, ни на ранги", - обратил внимание белорусский лидер.

На повестке остаются вопросы избыточности законодательного массива. По поручению Президента уже стартовала глобальная ревизия законодательства. В итоге число нормативных правовых актов сократилось больше чем на 20 тыс. и это еще далеко не предел.

"Тут надо организовать, надо посмотреть на все, что мы "натворили" за последние 10, 20, а может, 30 лет, и "отрубить" то, что нам сегодня не нужно, оставить только то, что нужно. Обратить надо внимание на качество экспертной проработки правовых инициатив. Нам нужны более точные прогнозы правового воздействия внесенных правительством и доработанных вами проектов законодательных актов на среднесрочную перспективу", - сказал Александр Лукашенко.

Пристальным взглядом юристы смотрят даже на директивы Президента - актуальность, востребованность, смежность. Оказалось, что многие министерства, Совмин и сама Администрация могут идти по более оптимальному пути.

Ольга Чуприс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/465cd50f-9ce4-440b-8794-9fa79da41412/conversions/54afe7a6-52cc-4219-b741-4558d3b97c91-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/465cd50f-9ce4-440b-8794-9fa79da41412/conversions/54afe7a6-52cc-4219-b741-4558d3b97c91-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/465cd50f-9ce4-440b-8794-9fa79da41412/conversions/54afe7a6-52cc-4219-b741-4558d3b97c91-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/465cd50f-9ce4-440b-8794-9fa79da41412/conversions/54afe7a6-52cc-4219-b741-4558d3b97c91-xl-___webp_1920.webp 1920w Ольга Чуприс

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Как раз сегодня Президент сказал, что эффективно государство не своими масштабами и размерами. Государство является эффективным тогда, когда мы эффективно работаем. Поэтому это и отражалось в теме ревизии законодательства, обсуждались и некоторые технические решения, которые мы принимаем в связи с удобством пользования системой нормативно-правых актов, работой с ней, подготовки проектов. В частности, с 1 июля этого года начнет работать новая автоматизированная система подготовки проектов-актов, которая называется АИС "Нормотворчество". Там уже есть элементы искусственного интеллекта, когда программа будет помогать сформировать текст нормативно-правого акта. Это только зачатки, но мы уже видим и дальнейшие пути".

Секрет управления давно известен - вовремя принять нужные решения. Президент дополнил, что важным является и их железобетонное исполнение. Тут Администрация должна бдить.

Александр Лукашенко:

"Хочу предупредить, я не все фиксирую, но много вопросов, десяток точно, держу на контроле. И если только я увижу, что со стороны Администрации это не получило контроля и развития - пеняйте на себя. Система упреждающего контроля за выполнением поручений главы государства вроде бы выстроена, как вы считаете, но нужен результат. Не отписки. Вопросы к обеспечению качества, своевременности выполнения поручений периодически возникают".

Львиная часть разговора касалась сферы ответственности помощников главы государства. За каждой областью закреплен свой человек. Их работа предполагает полное погружение в жизнь людей в регионах.

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"Дмитрий Николаевич, Ваша задача, чтобы региональные помощники Президента, они же инспекторы, работали так, как надо", - поставил задачу Президент, обращаясь к главе Администрации Президента Дмитрию Крутому.

Глава государства поручил доработать функциональные обязанности помощников с тем, чтобы усилить на них нагрузку. Ведь, по его словам, часто бывает так, что человек вроде бы работает, а на самом деле отсиживается, ждет назначения на новую должность.

"Этого быть не должно. Это позор", - потребовал Александр Лукашенко.

"Никто из Администрации Президента, из центрального аппарата правительства особо не рванул вниз", - сказал по этому поводу Александр Лукашенко.

Хотя, например, в советские времена такая практика существовала, и для инструктора ЦК Компартии было наградой, если его направляли поработать председателем исполкома.

"Сколько у нас из центра поехали и показали свою прыть?" - риторически спросил глава государства.

В качестве примера он привел Китайскую Народную Республику, где отчасти переняли практику, подобную той, что была в советские времена.

"Вы должны быть погружены в жизнь региона. Вы должны знать каждый уголок региона и требовать, требовать, требовать", - подчеркнул Александр Лукашенко, говоря про обязанности помощников.

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Если, например, в стране на республиканском уровне объявлен Год благоустройства, то одна из задач помощников Президента - сделать так, чтобы каждый житель Беларуси на местах это прочувствовал, ощутил какие-то изменения. В этой связи глава государства напомнил о действующих нормах по содержанию территорий, прилегающих к жилым домам, и потребовал, чтобы на местах активнее работали с населением, доводя до людей, что порядок вокруг своих домов нужно наводить обязательно. Если кто-то не может этого сделать самостоятельно, например, одинокие пожилые люди, местные власти должны оказать помощь.

"А если кто-то пьет и бродяжничает, не может вокруг убрать, так заставьте любыми способами, вместе с милицией, но так, чтобы он привел в порядок свой участок и благоустроил его", - потребовал Президент.

"Я должен не просто знать, что, где, когда и почему происходит, а видеть все вашими глазами - что там на месте и как живут наши люди на местах", - заявил глава государства.

Специфика работы помощника первого лица в том, что нужно вникать буквально во все, несмотря на профессиональный бэкграунд, привлекать специалистов, если нужно. Системный взгляд поможет вовремя увидеть проблемы региона.

Сергей Наливайко, помощник Президента - инспектор по Могилевской области:

"Надо смотреть на вещи глазами Президента. Зная его требовательность, принципиальность, такую точность и предметность, это не всегда получается, но заставляет расти, подтягиваться. Поэтому действительно некоторые вещи, с которыми раньше вообще ни я, ни мои коллеги не сталкивались, сейчас усиленно изучаем, осваиваем. С разной степенью успешности получается, но тем не менее. Той высокой планки, о которой говорит глава государства, необходимо соответствовать, поэтому будем стараться".

Достучаться до власти в Беларуси несложно. Хотя, скажет Президент, обращений граждан в идеале вообще быть не должно. На то, чтобы решать вопросы людей, заточены все - от руководителей на местах до высших должностных лиц.

Александр Лукашенко отметил, что часто видит, как высокие должностные лица, бывая на местах по поводу того или иного обращения, потом заявляют, что это, как оказалось, не их компетенция и надо было эти вопросы решать ранее на местах.

"Зачем ты туда поехал тогда, если такое заявление делаешь? Если ты приехал и решаешь этот вопрос, значит, это и твой вопрос. Ты принял такое решение. Но для себя ты подумай: а кто же не решил этот вопрос, кто этот забор не отремонтировал или не покрасил его, к примеру говоря, вопросы разные бывают. Кто там природный газ пообещал и вовремя не подвел?" - критически заметил глава государства.

Президент акцентировал на том, что власть должна видеть и знать, что люди говорят о ней внутри страны и за рубежом, по каким поводам делают замечания. По ключевым таким поводам Администрация Президента должна информировать главу государства.

"Собирайте эту информацию, выводите на уровень Президента для того, чтобы я ознакомился и, приняв эту информацию, принимал решения", - ориентировал Александр Лукашенко.

Чтобы ускорить решение вопросов, более 2 с половиной лет все обращения граждан аккумулирует Единая республиканская автоматизированная система учета. Каждый запрос берут на карандаш, а их за это время было под полмиллиона. Идут за правдой и в Администрацию Президента.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Отмечается снижение количества жалоб, поступающих в Администрацию Президента. Это для нас ключевой показатель. В идеале действительно таких жалоб не должно быть в Администрации. Но сейчас их 18-20 тыс. в год, то есть примерно 10 % от общего массива обращений во все государственные органы. По количеству обращений с большим отрывом лидирует сфера ЖКХ - 20 % от всех жалоб на имя Президента. Второе и третье место - по 5 % - это медицина и земельные споры".

Информацию Президент получает из разных источников. И даже то, что вечером обсуждали в социальных сетях, уже утром будет знать лидер. Но важно за эмоциями и хайпом видеть суть и принимать контрмеры. Президент приводит в пример кейс с картошкой.

Александр Лукашенко:

"Начали шутить с этой картошкой. Я снимаю трубку: "Герасимов, (председатель КГК - прим. ред.), разберись и доложи! Вместе с бывшим премьером. Головой ответите". Начали разбираться с крупными сетями. Приходит, а там картошки - девать некуда. Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика. Надо показать, что вот власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам".

"Как заехали, картошка появилась. Я не говорю, что мы уже там по всей стране обеспечили картофелем. Обеспечили. И импортный. Конечно, позорище полное. Но это я с губернаторами разберусь и с вами тоже. Да дело не только в картошке", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я как реальный экономист земной представляю, как это все складывается. И все ринулись в торговлю. Потому что там можно заработать. А как? Взял кредит. Это что, его деньги в банке? Это наши деньги, народные. Он взял там кредит. За счет бешеного бесконтрольного повышения цен он этот кредит за 3-4 года вернул. Все, чистую прибыль получает, отдыхает - учредитель. Живет за счет чего? За счет повышения цен - бесконтрольно. Это что, нормально? Это ненормально. Это американская схема, подкинутая нам. Но там она выстрадана. Притом у них резерв есть - печатают доллары. Им это можно, нам недопустимо", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в то же время работники в этих торговых сетях - кассиры, грузчики и прочие - получали совсем небольшие зарплаты, а основные средства шли на "зарплату" учредителям.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a875c98-c897-4f81-bc04-40c523113df0/conversions/802aa523-31c5-4ea1-bada-5fe988a30113-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a875c98-c897-4f81-bc04-40c523113df0/conversions/802aa523-31c5-4ea1-bada-5fe988a30113-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a875c98-c897-4f81-bc04-40c523113df0/conversions/802aa523-31c5-4ea1-bada-5fe988a30113-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a875c98-c897-4f81-bc04-40c523113df0/conversions/802aa523-31c5-4ea1-bada-5fe988a30113-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

"В месяц 78 тыс. рублей. В месяц! Слушайте, я мечтать только как Президент могу о такой зарплате. И не будет никогда у меня такой зарплаты", - сказал белорусский лидер.

Глава государства поделился и некоторыми другими подробностями, связанными со счетами в банках.

"Как будто вы не видите. В пяти банках открывает счета и туда ему перечисляют, в пять банков, материальную помощь - по 56 тыс. рублей".

"Как я должен на это реагировать? Я же публично сказал: "Это несправедливо, это недопустимо!" И люди наверняка это понимают и поддерживают. В то же время решили обойти. Ничего, наручники достали, на стол положили перед кое-кем. Так будет - жестоко. Но это должны делать вы, а не я", - сказал Александр Лукашенко.

Администрация, возможно, и не отказалась бы на денек-другой сделать информационный детокс. Но видеть все, что происходит, и реагировать на проблемные вопросы - жесткое требование Президента.

"Конечно, звучат голоса, что не нужно бросаться и рассматривать каждое обращение в TikTok, потому что есть много провокаторов, много людей, которые просто хотят вывести на эмоции либо поднять рейтинг тем каналам, на которые они работают. У Президента простая позиция. Мы должны видеть абсолютно все инфополе. Для нас нет важных и неважных инфоповодов. Поэтому мы обрабатываем все обращения, которые поступают. Уже с опытом тех сотрудников, которые ими занимаются, мы видим, что действительно имеет под собой какую-то серьезную основу, а что просто идет как фоновая история", - отметил Дмитрий Крутой.

Из всего массива обращений стараются выделять то, что имеет системный характер в разрезе региона или даже страны. Один из обсуждаемых вопросов - благоустройство.

Дмитрий Крутой:

"Президент очень корректно, но настойчиво говорит об ответственности за эти недостатки, которые связаны с благоустройством, причем эта ответственность взаимная - и власти, и наших граждан. Но с властей всех уровней он спрашивает очень жестко. Тема благоустройства приусадебных участков обострилась, многие, пользуясь вот такой иждивенческой психологией, требуют, чтобы приводилась территория в порядок. Возможности местных Советов депутатов, которые являются первичным звеном общения с нашими гражданами, финансовые возможности ограничены. Президент поручил в качестве эксперимента в некоторых областях предусмотреть деньги для этих структур, чтобы местные проблемы они на местном же уровне могли решить. Но, к сожалению, пока это пилотная история".

Статус политического штаба лидера обязывает Администрацию Президента работать максимально оперативно, эффективно, корректно.

"Вы ни в коем случае не должны "входить в положение" и играть на чьем-то поле. Вы должны быть абсолютно независимыми, насколько это возможно, и объективными. Задача - формировать независимое от остальных институтов власти мнение по всем направлениям реализации государственной политики. Вы формируете мое мнение. Чем больше точек зрения, тем быстрее мы найдем оптимальное решение любых вопросов. Поэтому принцип "я начальник, ты дурак" вам абсолютно не подходит", - обратил внимание белорусский лидер.