Александр Лукашенко рассказал о единственном, что просит от людей

"Надо иметь в виду, что государство свои функции выполняет и выполнит. Вся вертикаль власти - от Президента до председателя сельского совета. Я прошу всегда от людей одно - то, что они и должны делать, - обеспечьте, пожалуйста, себя и свою семью. Мы вас будем лечить, мы вам дадим образование - вы за это не платите (речь о налогах в бюджет. - Прим. БЕЛТА). Детишкам будем маленьким в детских садах, школах помогать и прочее. Будем помогать. Но вы обеспечьте хотя бы свою семью и себя. И не рассчитывайте, что завтра Лукашенко, Дед Мороз или кто-то придет и принесет эти деньги и вам раздаст или с вертолета сбросит, - заявил глава государства. - Этого не будет. Мы это не можем сделать. У нас нет, как в Америке, станка, который печатает доллары, на которые население всегда бросается как на свежие пирожки. Обеспечить нужно каждому человеку себя и свою семью. Все остальное - за нами".