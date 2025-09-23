Александр Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова

Управляющий делами Президента Юрий Назаров выступил с докладом перед Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Президент подробным образом интересовался, как обстоят дела в сельскохозяйственном секторе в структуре Управления делами, а также ходом работ по возведению и реконструкции отдельных объектов сельхозтехники молокоперерабатывающего и комбикормового заводов в Шклове.

Отдельно остановились на работе сельхозпредприятия "Купаловское". Было доложено, что все сельскохозяйственные работы идут в соответствии с графиком и с учетом нынешних погодно-климатических условий.