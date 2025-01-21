Александру Лукашенко на МАЗе подарили топор-колун

Учащиеся автомеханического колледжа в Минске, руководствуясь поручением Президента по поводу разработки отечественных топоров, которые должны быть не хуже зарубежных аналогов, организовали на территории мастерских учебного заведения производство изделий для колки дров.

Александр Лукашенко поблагодарил за такой неожиданный подарок и пообещал проверить его в деле еще до выборов, а также при необходимости обеспечить дровами "из-под этого топора".