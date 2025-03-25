Белорусские военнослужащие принесли клятву на верность белорусскому народу и Президенту

В церемонии на площади Государственного флага приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

"Мы, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ Главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность Президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - произнес текст клятвы государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.