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Белорусские военнослужащие принесли клятву на верность белорусскому народу и Президенту
Белорусские военнослужащие 25 марта после церемонии инаугурации главы государства Александра Лукашенко принесли клятву на верность белорусскому народу и Президенту, сообщает БЕЛТА.
В церемонии на площади Государственного флага приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.
"Мы, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ Главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность Президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - произнес текст клятвы государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
В ответ прозвучало троекратное "Клянемся!" от военнослужащих, после чего оркестр исполнил Государственный гимн Беларуси и были произведены залпы артиллерийского салюта.
Военнослужащие роты почетного караула прошли перед главой государства торжественным маршем.
В завершение церемонии состоялась премьера военно-патриотической песни "Марш Главнокомандующего" на музыку Евгения Олейника и слова Юлии Быковой.
Фото БЕЛТА