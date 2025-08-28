Белорусы должны знать, что картофеля в стране достаточно - Лукашенко

Президент, обращаясь к участникам совещания, отметил, что эта встреча имеет прежде всего символическое значение. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время тема картофеля приобрела общественное звучание, в том числе в средствах массовой информации.

"Слава богу, горячей войны у нас нет. Информационная война идет с нарастающим накалом. И если не снимать подобные симптомы болезни, это будет плохо в будущем. Поэтому люди наши должны знать, что картофеля, как всегда, в Беларуси достаточно. А в этом году и в будущем до нового урожая - предостаточно", - сказал Президент.