В Литве предложили сжигать пшеницу вместо более дорогого топлива

В Литве фермеры, столкнувшись с падением закупочных цен на пшеницу, предложили покупать ее для отопления домов. Стоимость пеллет для котлов почти в два раза выше, поэтому сжигать пшеницу выгоднее.

Но есть этическая проблема: пшеница дешевле только потому, что сельхозпроизводители в Литве получают от Евросоюза дотации. Т.е. на ее производство были потрачены деньги налогоплательщиков. Был нанесен и определенный экологический след из-за использования пестицидов и удобрений. А теперь этот продукт предлагают отправить в топку. Такое нецелевое расходование хлеба у многих вызвало непринятие.