3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
В Литве предложили сжигать пшеницу вместо более дорогого топлива
Автор:Редакция news.by
В Литве фермеры, столкнувшись с падением закупочных цен на пшеницу, предложили покупать ее для отопления домов. Стоимость пеллет для котлов почти в два раза выше, поэтому сжигать пшеницу выгоднее.
Но есть этическая проблема: пшеница дешевле только потому, что сельхозпроизводители в Литве получают от Евросоюза дотации. Т.е. на ее производство были потрачены деньги налогоплательщиков. Был нанесен и определенный экологический след из-за использования пестицидов и удобрений. А теперь этот продукт предлагают отправить в топку. Такое нецелевое расходование хлеба у многих вызвало непринятие.
Пока сжигание пшеницы явление не массовое, но холода только начинаются, а цены на дрова и пеллеты снижаться не будут.