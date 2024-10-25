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Бузин: Доля западных стран существенно уменьшается в общем объеме ВВП

Международный валютный фонд подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС. В течение следующих пяти лет рост в большей степени будет обеспечиваться за счет мощных экономик Китая, Индии, России и Бразилии. И напротив ожидаемый вклад членов "Большой семерки", таких как США, Германия и Япония, пересмотрен в сторону понижения. На наших глазах создаются новые центры силы и новые лидирующие площадки. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился депутат Палаты представителей Николай Бузин.

МВФ просто констатирует ту ситуацию, которая развивается в мире. Такие же прогнозы были сделаны более 10 лет назад. И они подтверждаются реальностью. Да, доля западных стран существенно уменьшается в общем объеме ВВП, в то время как доля БРИКС увеличивается. О чем это говорит? О том, что эти государства, члены БРИКС, имеют мощнейший потенциал. О том, что они реально развиваются в то время, когда западная модель потеряла не только свою привлекательность, но и возможность генерировать что-то новое. На наших глазах создаются новые центры силы, но это переходный мир, в котором БРИКС становится лидирующей площадкой.
Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
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