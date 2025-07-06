День Независимости, кадры, новый музей, Купалье в Александрии - в рубрике "Время Первого"

Независимость, свобода, мир. 80 лет назад все это нам подарило поколение победителей. Наши деды и прадеды ценой собственной жизни и неустанной борьбы за страну отстояли это право - быть суверенными. И не одно поколение белорусов в новейшей истории приложило уйму своего труда и таланта, чтобы сделать Беларусь такой, какой мы видим ее сейчас. 3 Июля мы говорим об этом с особенным трепетом. Такую Беларусь мы должны сохранить. Это слова нашего Президента на праздновании Дня Независимости.

Центром торжеств стал мемориальный комплекс "Курган Славы". Но, как видим, есть те, кто пренебрегает уроками истории. Война идет в информационном поле, экономике. Беларусь целенаправленно пытаются втянуть в конфликт. Но мы хотим мира, жить на своей земле и не претендуем ни на чьи территории. Александр Лукашенко на этот счет сказал все. О деталях переговоров с американцами, когда в Беларуси появится "Орешник", что это был за спектакль под названием "Слезы беглых по "режиму"? "Время Первого", а значит будет очень интересно.

Беларусь отпраздновала День Независимости. Море цветов и бесконечный поток людей у памятников и мемориалов. В такой момент, слушая истории свидетелей, всегда очень трудно сдержать эмоции. Участники Великой Отечественной, узники концлагерей, блокадники и дети войны. Их мужество и выдержка восхищают.

"Спасибо вам, в вашем лице тем, во имя кого воздвигнут этот величественный монумент. Огромное спасибо от всех нас тем, кто до этой минуты не дожил. В память о них. Такую Беларусь мы должны сохранить", - сказал Александр Лукашенко.

Место памяти и торжеств - мемориальный комплекс "Курган Славы". Он сыграл определяющую роль в достижении общей победы.

Поднявшись наверх, по-настоящему осознаешь величие духа и мужества нашего народа. Это место для внутреннего монолога и рассуждений вслух. Чтобы помнили, как было, и ценили то, что есть.

"Мы живем без всяких забот. У нас есть образование, есть развлечение. Я думаю, этот праздник, наверное, главный праздник для всей Беларуси. Он объединяет нас всех", - поделился своим мнением школьник.

В рядах армии Советского Союза сражалось более 1 млн 200 тыс. белорусов. Но к этой цифре следует добавить сотни тысяч партизан и подпольщиков.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7a6b1f-470a-434e-a30f-59e75c143fa1/conversions/5517b17f-6e0e-459e-a0eb-3f9dbe1c99f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7a6b1f-470a-434e-a30f-59e75c143fa1/conversions/5517b17f-6e0e-459e-a0eb-3f9dbe1c99f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7a6b1f-470a-434e-a30f-59e75c143fa1/conversions/5517b17f-6e0e-459e-a0eb-3f9dbe1c99f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a7a6b1f-470a-434e-a30f-59e75c143fa1/conversions/5517b17f-6e0e-459e-a0eb-3f9dbe1c99f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион":

"Мы знали, куда бить и во что бить. Откуда мы получали данные? От партизан. Мне кажется, что к четырем стелам, четырем белорусским фронтам следовало бы пятую поставить стелу - стелу партизанского фронта. Я хотел бы сказать об этом Президенту".

Мы помним, какой дорогой ценой досталась нам эта победа. Погиб каждый третий белорус. Именно поэтому в стране продолжают возводить мемориалы и памятники. Такое понятие, как мир для Беларуси незыблемо. И 2020 год с его событиями знатно встряхнул.

"Здоровья крепкого-крепкого ему до 100 лет. Это наш родны батька. Мы его очень любим. Мы ценим все то, что он нам дает. Он любит свой народ. Это видно сразу. Видно, мы это чувствуем", - рассказала о своих эмоциях женщина.

Хорошо, когда рядом есть тот, с кем надежно!

Александр Лукашенко, Игорь Тарабеш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb85cf14-a0c7-4617-bb47-f5f1859eb9b1/conversions/47105b2a-9210-4961-bab9-e92284b7ca5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb85cf14-a0c7-4617-bb47-f5f1859eb9b1/conversions/47105b2a-9210-4961-bab9-e92284b7ca5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb85cf14-a0c7-4617-bb47-f5f1859eb9b1/conversions/47105b2a-9210-4961-bab9-e92284b7ca5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb85cf14-a0c7-4617-bb47-f5f1859eb9b1/conversions/47105b2a-9210-4961-bab9-e92284b7ca5a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко, пожимая руку военному комиссару Минской области полковнику Игорю Тарабеш, сказал: "Воевать мы не хотим больше, но..."

"Любимую не отдают", - добавил полковник.

"Это точно", - согласился Президент.

Та самая знаменитая фраза из 2020-го. Впрочем, далеко не одна.

Президент говорил и говорит силовикам, что на их плечах 24/7 оборона и защита суверенитета. По случаю Дня Независимости глава государства награждал выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания.

Александр Лукашенко убежден, что ракеты, самолеты и беспилотники - это хорошо, но судьбу любого боя или войны будет решать командир и его подчиненные - солдаты. "Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу и российскую оборону".

И уж точно в военном деле по классике - учиться и еще раз учиться.

Сергей Школьников, начальник отдела Главного оперативного управления Генштаба ВС Беларуси:

"В наше время каждый мужик должен служить. Надо, чтобы каждый мужчина почувствовал не только порох на полигоне, но и некоторое неудобство, когда он будет постигать азы науки побеждать".

Павел Кузьма, заместитель командира 361-й базы охраны обслуживания центральных органов военного управления ВС Беларуси:

"Вот такие часы от Президента, конечно, я считаю, что это очень почетно. И для меня это на самом деле очень весомый, ценный подарок".

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Особенно в последние годы спокойная жизнь нам только снится. К попыткам втянуть в международный конфликт, незаконным санкциям - постоянные информационные атаки. Что ни день, новый повод для спекуляций. Про предстоящие белорусско-российские учения Зеленский высказался, что, мол, Лукашенко забоялся, поэтому перенес от западных границ учения.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Они пусть о чем угодно высказываются. Вы же прекрасно все понимаете. У нас решение Президент никогда ни под каким давлением не принимает, никогда ничего не боится. Решение принято даже не в этом году. Замысел был Президенту доложен в прошлом году".

Торжественное собрание во Дворце Республики по случаю Дня Независимости. Приглашены люди разных поколений и статусов: ученые, врачи, учителя, артисты и спортсмены. Их победы сегодня на разных фронтах.

Андрей Одиночкин, зампредседателя Новополоцкого горисполкома:

"Мы поколение 90-х, тогда были проблемы с товарами, дефицит, талоны. Но сегодня мы видим, что есть в нашей стране. Очень важно говорить нашей молодежи о том, что было тогда и что есть сейчас".

По цитируемости, пожалуй, это было мероприятие № 1. Президент сказал если не все, то многое о переговорах с американцами.

"Не думайте, что мы там пресмыкались, как один из беглых (говорит - прим. ред.), которого лично я выпустил. Американцы и не просили. Они его считают пророссийским, - отметил Александр Лукашенко. - Кричит: "Вот если Трамп скажет хоть одно слово, он побежит, он выпустит, он отпустит, еще что-то". Как только Трамп посмеет сказать хоть одно слово (журналисты наши об этом уже сказали), всякие разговоры с американцами прекратятся".

Когда в Беларуси будет "Орешник"

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057c18de-2882-4b37-b21b-3b669134f0eb/conversions/df963dd6-3d04-46f0-b4f2-961f34f895dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057c18de-2882-4b37-b21b-3b669134f0eb/conversions/df963dd6-3d04-46f0-b4f2-961f34f895dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057c18de-2882-4b37-b21b-3b669134f0eb/conversions/df963dd6-3d04-46f0-b4f2-961f34f895dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/057c18de-2882-4b37-b21b-3b669134f0eb/conversions/df963dd6-3d04-46f0-b4f2-961f34f895dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я не хочу, чтобы на вас и на мою страну (я как Президент и Главнокомандующий за это отвечаю) как раньше кто-то нападал. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси", - заявил глава государства.

И кое-что про "слезный спектакль".

"Тут один рыдал недавно (во время пресс-конференции за рубежом после освобождения - прим. ред.). Ну, так рыдал. А мы-то знаем, откуда эти рыдания. Мы знаем, кто его ночь готовил к этому выступлению, - рассказал Александр Лукашенко. - Надо отдать должное, американцы мне пообещали: "Вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на Вас, ни на страну, никто в СМИ выступать не будет". Только выпустили в Литве из бусика этого (одного из помилованных - прим. ред.) - наутро заявление. А мы знаем, как ночью их готовили: "Вот тут будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били. Одна там женщина, журналистка, задала ему вопрос: "А вас там били, пытали и прочее?" Даже главный беглый сказал: "Ну, иногда там плечом подтолкнут…" Никто никого не бил. Издевательства недопустимы".

Дмитрий Красовский, Вероника Бута news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5275c694-24e0-4297-831e-743d4293130c/conversions/0b6254b5-c124-46b0-b2a9-ba852524cfd6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5275c694-24e0-4297-831e-743d4293130c/conversions/0b6254b5-c124-46b0-b2a9-ba852524cfd6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5275c694-24e0-4297-831e-743d4293130c/conversions/0b6254b5-c124-46b0-b2a9-ba852524cfd6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5275c694-24e0-4297-831e-743d4293130c/conversions/0b6254b5-c124-46b0-b2a9-ba852524cfd6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Слезы радости, а не как там некоторым показалось, были на кадрах из Дворца Независимости. Новая должность у мужа нашей коллеги. Вероника Бута - в эфире, а в паспорте уже Красовская. Ее супруг Дмитрий – экс-директор Национального агентства инвестиций и приватизации назначен послом Беларуси в Кении.

Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении:

"Безусловно, опыт, приобретенный в работе с иностранным инвестором, общение с бизнесом иностранным, международным бизнесом облегчает задачу работать там".

В пуловской обойме с нами Вероника с 2016 года. Ведущая новостей экономики, надежное плечо в любой дедлайн и форс-мажор. Конечно, расставаться "по семейным обстоятельствам" с таким специалистом очень грустно.

Вероника Бута, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Из профессии не уйду. Я думаю, что еще вы услышите обо мне как специальном корреспонденте из Кении".

А это было очень неожиданное назначение этой недели. Экс-министр промышленности Александр Ефимов стал гендиректором "Амкодора". Его бывший заместитель Андрей Кузнецов возглавил ведомство.

"Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное - хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов - этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов", - сказал Александр Лукашенко.

И самый массовый пул обладателей новых должностей - руководители на местах.

"Будьте хозяевами на своей земле и смотрите за движением кадров. Я почему так жестко ставлю вопрос. Уже многие, вот, крепостное право, крепостное право. Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг", - сказал Президент.

Рабочие выходные Первый провел на родине. В субботу Президент принял участие в открытии нового музея славы Могилевщины. Он находится на территории мемориального комплекса "Буйничское поле".

И даже если тот, кто сюда придет и не владеет историческими знаниями о событиях той эпохи, пробел легко заполнить. Очень сильная интерактивная часть. Поверьте, вы будете под впечатлением.

Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Ты как будто новобранница, тебе говорят, что делать, у тебя полное непонимание, что делать, а вокруг все взрывается, но есть в этом ощущение, что все ужасно".

Пока в музеи у нас очередь, значит, с ценностями в стране все в порядке.

В Минске сейчас строят Музей белорусской государственности. Опыт изучали в Китае.

Президент задал вопрос сыну Николаю, как он сам говорит, человеку, который может и покритиковать:

- Коля, ну что, как в Китае?

- Дотягиваем!

На открытие музея Могилевщины приехал и губернатор Брянской области. Все-таки у Союзного государства общее героическое прошлое. Заодно можно было переговорить по общим вопросам.

Дмитрий Крутой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fa8e003-f93c-4a9c-8aa2-f7afdb8962a1/conversions/f7e45fc2-96ef-4a3f-b77d-d33c0d159e35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fa8e003-f93c-4a9c-8aa2-f7afdb8962a1/conversions/f7e45fc2-96ef-4a3f-b77d-d33c0d159e35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fa8e003-f93c-4a9c-8aa2-f7afdb8962a1/conversions/f7e45fc2-96ef-4a3f-b77d-d33c0d159e35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fa8e003-f93c-4a9c-8aa2-f7afdb8962a1/conversions/f7e45fc2-96ef-4a3f-b77d-d33c0d159e35-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Александр Васильевич Богомаз взял с собой ряд ключевых министров, мы в принципе очень продуктивно прошлись по всей нашей повестке. Он, с одной стороны, тоже переживает, потому что в рамках последнего визита они договорились с нашим Президентом достичь товарооборота в 1 млрд долларов. Круглая цифра. В прошлом году мы не дотянули 34 млн".

А после Президент в Александрию. Домой.

Александрия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bee1518-dc4c-41b9-bd61-ecf54c4e93b1/conversions/2869bcfd-7e05-4e03-a5db-747afe95b76b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bee1518-dc4c-41b9-bd61-ecf54c4e93b1/conversions/2869bcfd-7e05-4e03-a5db-747afe95b76b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bee1518-dc4c-41b9-bd61-ecf54c4e93b1/conversions/2869bcfd-7e05-4e03-a5db-747afe95b76b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bee1518-dc4c-41b9-bd61-ecf54c4e93b1/conversions/2869bcfd-7e05-4e03-a5db-747afe95b76b-xl-___webp_1920.webp 1920w

На берегу Днепра Александрия собрала друзей на Купалье уже в 15 раз. 115 тысяч гостей. Знаменитый земляк Александр Лукашенко здесь всегда отдыхает душой.

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"Такие праздники нам нужны, чтобы уравновесить стремительный ритм жизни - деловой и прагматичной. Я часто говорю: жизнь одурела вообще. Ситуация очень тяжелая, сложная, напрягает. Мозги порой кипят. И нам нужно это действо для того, чтобы успокоились, вспомнили, откуда мы, в спокойном ритме жизни хотя бы несколько дней наметили свое будущее, попытались забыть об этом тяжелом ритме нашей жизни", - сказал Александр Лукашенко.