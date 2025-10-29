Бахтиер Эргашев: Мир устал от диктата, миру нужны альтернативы

Как сказал накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко, в сфере евразийской безопасности по-прежнему остается колоссальное количество проблем, требующих обсуждения, и самое главное - поиска путей решения.

Несмотря на закрытое небо или полное непринятие коллективным Западом инакомыслия, в Минск на форум прибыли участники и гости почти из полусотни стран.

Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив MA'NO (Узбекистан):

"Сложившаяся за последние 500 лет система глобального доминирования Запада уходит. Приходит многополярный мир. В этом мире нас ожидают серьезные и кардинальные изменения по всем аспектам и направлениям, начиная от доступа к технологиям и инвестициям, заканчивая вопросами гуманитарного сотрудничества и образования. В этих условиях полумеры не дадут нам результата".

Бахтиер Эргашев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbebad49-0b6d-493b-b25e-742cf0f62e04/conversions/b7a218f6-abd2-4b82-95aa-8f6d316c4511-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbebad49-0b6d-493b-b25e-742cf0f62e04/conversions/b7a218f6-abd2-4b82-95aa-8f6d316c4511-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbebad49-0b6d-493b-b25e-742cf0f62e04/conversions/b7a218f6-abd2-4b82-95aa-8f6d316c4511-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbebad49-0b6d-493b-b25e-742cf0f62e04/conversions/b7a218f6-abd2-4b82-95aa-8f6d316c4511-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, если говорить о глобальной смене, о формировании нового миропорядка, нужно говорить о том, что даже старая валюта и сложившаяся валютная система должны претерпеть изменения, исходя из интересов глобального большинства.