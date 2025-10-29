Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Бахтиер Эргашев: Мир устал от диктата, миру нужны альтернативы

Как сказал накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко, в сфере евразийской безопасности по-прежнему остается колоссальное количество проблем, требующих обсуждения, и самое главное - поиска путей решения.

Несмотря на закрытое небо или полное непринятие коллективным Западом инакомыслия, в Минск на форум прибыли участники и гости почти из полусотни стран.

Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив MA'NO (Узбекистан):

"Сложившаяся за последние 500 лет система глобального доминирования Запада уходит. Приходит многополярный мир. В этом мире нас ожидают серьезные и кардинальные изменения по всем аспектам и направлениям, начиная от доступа к технологиям и инвестициям, заканчивая вопросами гуманитарного сотрудничества и образования. В этих условиях полумеры не дадут нам результата".

Бахтиер Эргашев

По его словам, если говорить о глобальной смене, о формировании нового миропорядка, нужно говорить о том, что даже старая валюта и сложившаяся валютная система должны претерпеть изменения, исходя из интересов глобального большинства.

"Глобальное большинство устало от того, что есть валюты, которыми можно манипулировать, которые можно использовать в качестве инструмента. Мир устал от диктата и доминирования, миру нужны альтернативы. Глобальное большинство идет по этому пути", - отметил Бахтиер Эргашев.

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

III Минская международная конференция по евразийской безопасности