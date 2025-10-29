3.70 BYN
Бахтиер Эргашев: Мир устал от диктата, миру нужны альтернативы
Как сказал накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко, в сфере евразийской безопасности по-прежнему остается колоссальное количество проблем, требующих обсуждения, и самое главное - поиска путей решения.
Несмотря на закрытое небо или полное непринятие коллективным Западом инакомыслия, в Минск на форум прибыли участники и гости почти из полусотни стран.
Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив MA'NO (Узбекистан):
"Сложившаяся за последние 500 лет система глобального доминирования Запада уходит. Приходит многополярный мир. В этом мире нас ожидают серьезные и кардинальные изменения по всем аспектам и направлениям, начиная от доступа к технологиям и инвестициям, заканчивая вопросами гуманитарного сотрудничества и образования. В этих условиях полумеры не дадут нам результата".
По его словам, если говорить о глобальной смене, о формировании нового миропорядка, нужно говорить о том, что даже старая валюта и сложившаяся валютная система должны претерпеть изменения, исходя из интересов глобального большинства.
"Глобальное большинство устало от того, что есть валюты, которыми можно манипулировать, которые можно использовать в качестве инструмента. Мир устал от диктата и доминирования, миру нужны альтернативы. Глобальное большинство идет по этому пути", - отметил Бахтиер Эргашев.