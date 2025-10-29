Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Алиреза Санеи: Роль Евразии в переходном этапе международного порядка значима

В 2025 году конференция не ограничивается Евразией. В Беларусь приехали гости экспертного сообщества из стран НАТО: Италии, Испании, Финляндии, а также Латинской Америки. В чем уникальность минской площадки, рассказали участники конференции.

Алиреза Санеи

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

"Участие высокопоставленных лиц из разных стран показывает, насколько эта конференция сейчас актуальна и важна для всех. Из Исламской Республики Иран участие принял заместитель министра иностранных дел, а также руководитель Центра политических исследований МИД. Поскольку сейчас все взгляды направлены, в частности, на Евразийский континент, мы видим, что эта конференция может играть очень весомую роль. Международный порядок сейчас находится на переходном этапе, а роль Евразии в этом переходном периоде значима".

Маттео Педжо

"Мы соседи на Евразийском континенте, и можем сказать, что у нас есть общие корни, наша цивилизация всегда была очень плотно связана. Я думаю, что единственный способ вернуть хорошие отношения между странами - это сменить власть, правительство во всем Евросоюзе", - отметил предприниматель из Италии Маттео Педжо.

III Минская международная конференция по евразийской безопасности