Экспорт, нефтегазовая сфера. Рогожник рассказал о подробностях доклада Лукашенко

В Москве после участия Александра Лукашенко в Глобальном атомном форуме состоялся его диалог с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Александром Рогожником по развитию двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко в преддверии разговора с Владимиром Путиным спросил у дипломата о самых важных реперных точках в отношениях с Москвой.

Глава государства подчеркнул, что надо усиливаться по экспорту в Россию промышленной продукции. "Ситуация в Российской Федерации, особенно что касается рынков сбыта. Знаешь, что начинает проседать немного промышленность, - поинтересовался белорусский лидер. - Хотя у тебя оптимизм в этом плане. Если действительно у нас пошли продажи по легкой промышленности, одежды касается, по другим (направлениям. - Прим. ред.), даже "белая промышленность" - холодильники, стиральные машины... Есть хорошие наработки и действия. Это очень хорошо, здорово. Конечно, надо усиливаться. Это вопрос номер один. Потому что по экспорту мы недорабатываем очень сильно".

Александр Лукашенко в этом плане попросил посла представить свою точку зрения, в том числе учитывая предыдущий опыт работы на посту министра промышленности.

"И перед переговорами завтра (26 сентября. - Прим. ред.) с Президентом России я хотел бы услышать, какие вообще проблемы у нас в Российской Федерации. Касаемо наших переговоров, возможно, есть какие-то вопросы. И впечатления по нефти, по газу и так далее. По единому рынку, как он развивается - то, что мы замышляли и думали. И те вопросы, которые ты хотел обозначить", - определил тематику Александр Лукашенко.

Более детально о разговоре с белорусским лидером Александр Рогожник рассказал журналистам.

Он поделился подробностями доклада главе государства о состоянии дел в вопросах сотрудничества с Российской Федерацией. Обсуждалось продвижение экспорта отечественной продукции и работа с крупными корпорациями.

Речь в первую очередь шла о белорусском экспорте в Российскую Федерацию по различным товарным позициям. "Был обсужден целый комплекс вопросов по финансовой поддержке экспорта нашей страны с тем, чтобы мы не проседали в этой части", - сказал посол.

"Коснулись вопросов работы в нефтегазовой сфере с Россией, вопросов взаимодействия с крупными корпорациями в России. Такими, как Российские железные дороги, Аэрофлот, "Росатом", "Ростех", - рассказал Александр Рогожник.

26 сентября во время двусторонней встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин намерены сверить часы по наиболее актуальным вопросам развития и обсудить обстановку в регионе и международную повестку.