"Это будет новый импульс". Лукашенко рассказал, чего ждет от очередного визита в Китай

Президент Беларуси ожидает, что его очередной визит в Китай станет новым импульсом для развития белорусско-китайского сотрудничества. Об этом глава государства заявил в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов касался ожиданий от нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай, который для Президента Беларуси стал уже шестнадцатым.

Так, с нынешним визитом глава государства связывает самые позитивные ожидания. "Во-первых, прошел ровно год, как Беларусь присоединилась к "шанхайской семье". Сейчас не только Китай подводит итоги своего председательства в организации, но и Беларусь дает оценку первого года своей работы в статусе члена ШОС. Оценивают нас и все страны-участницы, которые поверили в искренние намерения Республики Беларусь работать на благо организации во имя безопасного и устойчивого развития евразийского пространства", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил Александр Лукашенко, этот визит предоставляет еще одну возможность для углубления стратегического партнерства Беларуси и Китая: "Это будет новый импульс для белорусско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, активизации совместных проектов в области науки, технологий, промышленной кооперации. Возможно, нам удастся запустить новые направления. Также не сомневаюсь, что визит станет очередным подтверждением всепогодной дружбы и стратегического партнерства между Беларусью и Китаем".

Поскольку это 16-й визит белорусского лидера в Китай, то Александр Лукашенко, можно сказать, является непосредственным свидетелем развития и преобразования этой страны. В связи с этим у Президента спросили, какие перемены в КНР его больше всего впечатлили.

По словам главы государства, все эти годы он с большим интересом наблюдает за стремительными и грандиозными преобразованиями Китайской Народной Республики. "Каждый раз, приезжая в Китай, я замечаю, как стремительно он меняется, и восхищаюсь, как бережно здесь хранят свои традиции", - сказал глава государства.

Александра Лукашенко впечатляют китайские мегаполисы с высокоскоростным транспортом и передовой цифровой инфраструктурой. Впечатляющими являются и достижения Китая в сферах, где он уже стал мировым лидером. Это касается, например, производства промышленных роботов, разработки беспилотных автомобилей и грузовиков, развития искусственного интеллекта.

"Отдельного упоминания заслуживают космическая программа, успехи в зеленой энергетике и создании мощной современной промышленной базы. Отмечаю и то, с каким вниманием Китай подходит к вопросам экологии и инновационного развития. Это очень важные направления, - уверен Президент. - А еще я прекрасно вижу, какие усилия, направленные на повышение качества жизни людей, страна предпринимает в социальной сфере, в образовании и здравоохранении. Китай в целом - ярчайший пример того, как можно совместить динамичное развитие экономики с заботой о человеке".