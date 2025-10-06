Подковерные европейские игры - Урсулу фон дер Ляйен пытаются поставить на место

Запад всеми силами пытается удержать свой уже бывший статус гегемона. При этом среди элит идет междоусобная война. Европарламент на неделе рассмотрит очередной вотум недоверия председателю Еврокомиссии. Но и на этот раз, по мнению экспертов, вряд ли фон дер Ляйен уйдет в отставку, опытный махинатор и кукловод явно выкрутится. Правда, недовольных ее политикой становится все больше.

Европарламент подготовил сразу две резолюции о вотуме недоверия фон дер Ляйен. У левых и правых фракций свои, часто несовпадающие претензии к главе континентального правительства: ей вменяют в вину непрозрачность принятия решений, слишком вольное обращение с казенными деньгами, пренебрежение зеленой повесткой. Некоторые считают ее слишком, а другие - недостаточно воинственной. Так или иначе, фон дер Ляйен вынуждена оправдываться и обещать впредь действовать аккуратнее. И даже если нынешние резолюции не пройдут, на своевольную Урсулу, похоже, нашли укорот.

Politico: "Два вотума недоверия на этой неделе и тот, которого фон дер Ляйен избежала в июле, были предложены по отдельности группами, находившимися на относительно маргинальном положении. Крайне правые "Патриоты" и "Левые" следуют по пути, проложенному правыми европейскими консерваторами и реформистами. Не похоже, что они прекратят свои попытки. Учитывая, что сейчас требуется собрать всего 72 подписи из 720 депутатов Европарламента, вотумы недоверия могут стать обыденностью. Этот инструмент не нов для ЕС, просто законодатели уже приноровились к нему".

Урсула фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию уже 6-й год. Мало кто, кроме историков и политологов, вспомнит сегодня имена ее предшественников - того же Баррозу или Юнкера. Когда на должность главы континентального правительства назначали фон дер Ляйен, лидеры ЕС ожидали, что она станет безликим послушным чиновником. Именно поэтому и выбрали ее.

Из министров обороны Германии она ушла на повышение со скандалом - за ней числилось очень подозрительное распределение оружейных контрактов. Вдобавок, Ляйен, с ее дипломом гинеколога, была уличена в плагиате при защите диссертации. Выбравшие ее в председатели Еврокомиссии лидеры стран ЕС точно не ожидали, что она возьмется на новом месте единолично распределять сначала многомиллиардные, а теперь и почти триллионные бюджеты. Но безликий чиновник взялась вершить большую политику и даже скорее - геополитику:

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f225b7-8042-4319-9402-e3c13f578af6/conversions/81bfa963-63f7-4ce7-bbc5-2581b0b9f9b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f225b7-8042-4319-9402-e3c13f578af6/conversions/81bfa963-63f7-4ce7-bbc5-2581b0b9f9b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f225b7-8042-4319-9402-e3c13f578af6/conversions/81bfa963-63f7-4ce7-bbc5-2581b0b9f9b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f225b7-8042-4319-9402-e3c13f578af6/conversions/81bfa963-63f7-4ce7-bbc5-2581b0b9f9b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Сейчас выстраиваются линии фронта нового мирового порядка, основанного на силе. Поэтому, да, Европа должна бороться за свое место в мире, где многие крупные державы настроены либо неоднозначно, либо открыто враждебно по отношению к Европе".

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Дело в том, что вот уже три года, даже три с половиной года, мы страдаем от всех последствий войны, не имея к ней никакого отношения. Мы не несем ответственности за развязывание войны и никогда в ней не участвовали. Но эти дамы и господа на Западе, вроде фон дер Ляйен, хотят втянуть нас в эту войну. Мы должны этому сопротивляться!"

Первая каденция фон дер Ляйен сопровождалась многочисленными скандалами. Самым громким стала история с закупкой ковидных вакцин, когда она добилась заключения контрактов с компанией, где работал ее муж. Препараты закупались по завышенным ценам и поставки продолжались даже после того, как в них отпала необходимость. Страны ЕС до сих пор пытаются избавиться от миллионов просроченных доз. В общем, не менее 30 млрд из европейского бюджета были потрачены на весьма подозрительную сделку. Но и после этого она принимала практически единолично очень спорные решения.

Глава Еврокомиссии на переговорах с Трампом согласилась на 15-процентные пошлины для ЕС, а также пообещала американцам полмиллиарда инвестиций: почему и, главное, по какому праву - европейские лидеры до сих пор удивляются. Она добилась заключения договора о торговле с МЕРКОСУР - крестьяне ЕС только успели добиться отмены беспошлинной торговли с Украиной, как теперь их будут разорять поставки дешевого зерна и мяса из Южной Америки. Но и это лишь часть ее свершений: теперь она контролирует распределение 800-миллиардного оборонного фонда ЕС, создает европейскую, почитай - свою, армию и ведет все более ожесточенную санкционную войну с Россией.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a97fd42b-be92-480c-b859-7eb6a9e8f53a/conversions/033eeff1-bda5-4755-a07c-209641c79c69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a97fd42b-be92-480c-b859-7eb6a9e8f53a/conversions/033eeff1-bda5-4755-a07c-209641c79c69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a97fd42b-be92-480c-b859-7eb6a9e8f53a/conversions/033eeff1-bda5-4755-a07c-209641c79c69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a97fd42b-be92-480c-b859-7eb6a9e8f53a/conversions/033eeff1-bda5-4755-a07c-209641c79c69-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Нам нужно пересмотреть политику в отношении Украины, нам нужно пересмотреть санкции, нам нужно пересмотреть торговую политику, потому что мы заключили неудачную сделку с американцами, а также нам нужно пересмотреть миграционную политику. Все важные вопросы должны быть пересмотрены, потому что Европейский союз под руководством фон дер Ляйен катится в пропасть. Дело не в том, какие политики популярны, а какие нет, а в провальной политике и плохом руководстве ЕС. Поэтому я говорю, что председателю комиссии лучше собрать вещи и спокойно уйти домой, оставив руководство в Брюсселе тем, кто способен проводить более эффективную политику".

Уже в прошлом году, когда ее повторно назначали на пост главы Еврокомиссии, лидеры ЕС, если верить СМИ, подумывали: а стоит ли выдвигать? Или, может, пора задвинуть? Но собственные политические кризисы - канцлерская пересменка в Германии, перевыборы во Франции и перманентные проблемы тамошнего правительства - заставили тех, кто принимает решения, махнуть рукой: пусть идет на второй срок. Но, судя по всему, недовольство фон дер Ляйен продолжает крепнуть: она, будучи простой "назначенкой", активно перехватывает бразды правления Старым Светом у Макрона и Мерца. И вот на прошлой неделе канцлер Германии обвиняет Урсулу в незаконной централизации власти.

Мерц требует вернуть полномочия национальным правительствам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a649bf3-2f21-4a86-8620-f21f43114a4e/conversions/52c505ce-c3ad-4ca3-a7ae-8199f09f4541-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a649bf3-2f21-4a86-8620-f21f43114a4e/conversions/52c505ce-c3ad-4ca3-a7ae-8199f09f4541-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a649bf3-2f21-4a86-8620-f21f43114a4e/conversions/52c505ce-c3ad-4ca3-a7ae-8199f09f4541-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a649bf3-2f21-4a86-8620-f21f43114a4e/conversions/52c505ce-c3ad-4ca3-a7ae-8199f09f4541-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мерц требует вернуть полн о мочия национальным правительствам и не сметь принимать решения в оборонной сфере без консультаций с Берлином, Парижем, Римом. Сейчас глава Еврокомиссии превращает ЕС в военный лагерь, где Бонапартом будет она и только она. Перевод экономики Старого Света на военные рельсы, когда военный бюджет, в основном, подконтролен именно ей, дает Урсуле почти императорские полномочия. Для промышленности ЕС милитаризация - это, может, и способ победить в конкуренции со Штатами и Китаем.