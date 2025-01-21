"Это реклама всей стране" - Лукашенко подчеркнул важность побед МАЗа в автоспорте

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность побед МАЗа в автоспорте. Об этом он заявил, посещая на предприятии расположение команды "МАЗ-СПОРТавто", сообщает БЕЛТА.
"Когда на международных экранах во всем мире МАЗ, все начинают думать, а что это за завод, который "убивает" всех на трассе. Это наша гордость. Это реклама. И реклама не только автозаводу, но и всей стране", - сказал глава государства.
Глава государства интересовался состоянием дел в команде, отметив важность в будущем подготовки достойной смены.