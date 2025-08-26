Эйсмонт: Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС в Китае

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909ba038-3fa1-4513-98aa-f73716a531ed/conversions/b1d592a3-f92a-4e6c-ab52-bbab816d5c9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909ba038-3fa1-4513-98aa-f73716a531ed/conversions/b1d592a3-f92a-4e6c-ab52-bbab816d5c9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909ba038-3fa1-4513-98aa-f73716a531ed/conversions/b1d592a3-f92a-4e6c-ab52-bbab816d5c9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909ba038-3fa1-4513-98aa-f73716a531ed/conversions/b1d592a3-f92a-4e6c-ab52-bbab816d5c9a-xl-___webp_1920.webp 1920w Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт

Президент Беларуси Александр Лукашенко может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

По ее словам, у глав Беларуси и РФ нет никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-либо обсудить.

"Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся – это факт", – сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности встречи в Китае.

Она также подчеркнула, что подобные мероприятия всегда предусматривают возможности для двусторонних контактов с другими лидерами, и у Лукашенко в Китае они запланированы.