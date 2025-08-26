3.69 BYN
Эйсмонт: Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС в Китае
Президент Беларуси Александр Лукашенко может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.
По ее словам, у глав Беларуси и РФ нет никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-либо обсудить.
"Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся – это факт", – сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности встречи в Китае.
Она также подчеркнула, что подобные мероприятия всегда предусматривают возможности для двусторонних контактов с другими лидерами, и у Лукашенко в Китае они запланированы.
Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ранее китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что его участники примут ряд документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", отражающую общую позицию организации по важным международным и региональным вопросам.
Также, по его словам, будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе пожеланий государств-членов в области практического сотрудничества.