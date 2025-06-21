Эйсмонт: Переговоры Лукашенко и Келлога длились более 6 часов

Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и спецпосланника Президента США Кита Келлога длились шесть с половиной часов. Подробности в комментарии изданию The New York Times рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

"Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем", - сообщает издание со ссылкой на Наталью Эйсмонт.

Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций.

В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил глава государства.

"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.