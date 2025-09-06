Эйсмонт: За год участия Беларуси в ШОС была проделана огромная работа по выработке инициатив

Беларусь презентовала свои инициативы в качестве полноправного участника "шанхайской семьи". Визит белорусской делегации в Китай был детально проработан накануне поездки. Озвученные предложения на саммите ШОС стали кульминацией большой работы. В эксклюзивном интервью для "Первого информационного" пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт поделилась реакцией экспертов на визит Александра Лукашенко в Китай.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Вот уже год, как Беларусь является полноправным участником ШОС. За этот год проделана огромная работа. Наши делегации, все ответственные ведомства принимали участие во всех встречах, обсуждениях, вырабатывали инициативы, сами инициировали обсуждения вопросов и так далее. Это действительно была очень насыщенная работа".

По словам пресс-секретаря, саммит ШОС стал той высокой трибуной, с которой глава государства Александр Лукашенко озвучил все наработанные за год предложения и инициативы.

"Беларусь, как мы все прекрасно знаем, никогда не является пассивным участником никаких объединений. Мы, конечно, рассчитываем на ШОС. Для нас это очень важное объединение", - заявила Наталья Эйсмонт.

Она также отметила характерный для белорусской стороны подход: открытость и четкость в озвучивании как достижений, так и существующих нюансов и задач на будущее.