Главные темы недели и все самое интересное - в рубрике "Время Первого"

По-военному решать задачи во время уборочной. Так Президент настраивает аграриев. И хоть уровень подготовки и работы руководителей выше, чем в прежние годы, расслабляться не стоит. Тем более что проблемы порой, откуда не ждали – их подкидывает то стихия, то искусственный интеллект, то западные соседи.

Главные темы недели и все самое интересное – в нашей рубрике "Время Первого". Новый эксперимент на Президентском поле, встреча с лидером 300-миллионной Индонезии и цена справедливости.

Настройка звука перед селектором – это обязательно. Голос каждого региона должен звучать. Отчетливо в области должны услышать и Президента. Формат видеосвязи в «агарную жару» спасает – все можно обсудить без отрыва с мест.

Работа Госконтроля такая – видеть недостатки. Неприкасаемых для них нет. Критикой заденут всех, но особенно Витебскую область.

“И как нас ни критикуют, ни бьют, и почему-то нас пускают впереди, что мы самые плохие, мы все равно свое сделаем. Регион будет идти вперед и развиваться”, - заявил Александр Субботин, глава Витебского облисполкома. «Александр Михайлович, поэтому и бьют, чтобы ваш регион развивался, - ответил Алексангдр Лукашенко. - Вы не переживайте, что бьем. Хватает всем. И если уже я вас начну бить – это беда. А пока же еще Василий Николаевич бьет!»

«Он тоже больно бьет», - заключил Александр Субботин.

В этой дискуссии Президент не займет чью-то сторону - недостатки нужно устранять. Но и контролерам не стоит «жестить» и «мельчить», а стоит видеть негативные тренды и масштаб недоработок.

"И еще я вам просто советую не расслабляться. Не ждите, не сушите зерно в полях, даже при 20 % влажности, даже чуть больше – надо убирать и досушивать. Главное, чтобы не было потерь. Техники хватает, не хватает только дисциплины и организованности", - резюмировал белорусский лидер.

Мобилизоваться и решать задачи по уборочной. Жесткая кадровая и технологическая дисциплина.

Иного на страде не дано. Если уж белорусы втягиваются в битву, то только за урожай.

"Мы для крестьян сделали все. И даже больше, чем должны были делать. Лучше убирать хлеб, чем воевать", - заявил Александр Лукашенко.

Разговор о том, как разворачивается жатва, какие есть риски и решения, шел больше 2 часов – тезисы по итогам рукой Первого о главном: контроль будет, смотреть нужно кадры, следить за техникой, и если что - перебросить комбайны в самое «пекло», мелиорацию не останавливаем, урожайность ниже 30 центнеров с гектара не дело!

"Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно по-военному надо решать все задачи. Время, мужики, такое. И мы его не переделаем, это время. Поэтому должно быть четко, понятно. Как у нас в Гродненской, Минской или в Брестской областях, - подчеркнул белорусский лидер. - План составили - хоть умри, но сделай. Контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей", - сказал Александр Лукашенко.

Кто в этом году не щадит ни людей, ни поля – так это стихия. Натворила бед - особенно в Могилеве. Добавила работы и спасателям, и лесникам.

«Мы продолжаем работать по уборке территории. Очень много работы этой, и, конечно же, это социальная такая напряженность на кладбищах. Приняли решение дополнительно к группировке Могилевского областного управления. С понедельника до четверга работало 90 курсантов Университета гражданской защиты и специалистов Минского городского управления еще 105 человек мы туда направляем», - заявил Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

«На сегодняшний день 3,5 тысячи гектаров, это всего по республике, 2,5 сплошных санитарных рубок. Основной объем 2200 – это Могилевская область. Значит, силы, средства туда перебрасываются. В первую очередь, конечно, как всегда, цель – реализовать деловую древесину, пиловочник. В Здравяной, к сожалению, есть проблемы. Нас критикует Президент, что некуда девать, надо эту задачу решать комплексно. А по деловой сбыт есть, поэтому до 1 декабря мы ставим задачу, чтобы все это завершить», - заключил Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси.

Зацепило и поле Президента. На родине лидера не первый год тестируют разные культуры. Озимый ячмень взяли в оборот именно отсюда. Теперь возделывают все. Прошедший ураган положил немало гектаров посевов.

Новый эксперимент не под угрозой – подтвердит агарный гуру и уполномоченный по Могилевской области Леонид Заяц.

«В текущем году там посевная яровая пшеница. Пшеница наших отечественных сортов и зарубежных. Вот, как показала практика на сегодняшний день, все сорта яровой пшеницы достаточно неплохо высматривают, но после ураганов мы видим, что выдержала только наша белорусская селекция. Наш белорусский сорт. Все остальное положила. В настоящий момент она, конечно, поднялась. Но наш сорт яровой пшеницы выстоял, выдержал и по внешнему виду, и по густоте посева, и по выполненным зернам мы видим, что на том поле и у наших сортов достаточно перспективный урожай. Сорт этой пшеницы называется «весточка». Это новый сорт, который испытывается сегодня в нашей республике»,- поделился Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Могилевской области.

Технологии решают. Правда, как оказалось, они же могут и подкинуть проблем. Так губернаторам пришлось опровергать вбросы - дипфейки с их участием о якобы опасности полетов в Россию. Информационная бдительность будет не лишней!

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома заявил: «Понятно, что определенные силы пытаются внести в раздор в наши отношения, в наши экономические связи, да и в целом в нашу жизнь. Конечно, это плохо, когда техническими условиями сегодня можно дискредитировать не просто должностное лицо, а человека. Ну, а с другой стороны, возможность искусственного интеллекта развития во всех отраслях, я считаю, это благо и новые возможности. Надо, наверное, думать всем, прописывать законы, контролировать в правовом поле, чтобы искусственный интеллект в злых руках не был таким оружием, очень серьезным, не во благо человека. Когда берется реальный разговор совсем на другую тему и с помощью искусственного интеллекта и мимики человека, голоса, налаживается совсем другое, то я считаю, это террор какой-то».

«Искусственный интеллект - это неизбежность – то, с чем мы сегодня живем. Вопрос только в том, как он будет использоваться. Это как с атомной энергетикой - в мирных целях или для изготовления оружия. Если в мирном русле использовать - то это только в помощь», - поделился Гун Цихуан, ректор Пекинского университета.

Сотрудничество в политике и экономике, и в образовании. Тем более что Пекин давно сделал ставку на инновации, без которых сегодня немыслим прорыв. Белорусские ребята обучаются в Пекинском университете по совместной с БГУ образовательной программе на биотехнологиях.

«Все ребята одаренные и талантливые и все преподаватели рады работать с ними» , - заявил Гун Цихуан, ректор Пекинского университета.

Кстати, переговоры глав Беларуси и Китая в начале лета прошли в формате семейной и дружеской встречи.

В домашней обстановке – только уже у себя - Александр Лукашенко приветствовал лидера Индонезии. Такой личный подход в переговорах – похоже, тренд.

В свою очередь Прабово Субианто сказал: "Еще раз огромное спасибо, уважаемый господин Президент, что Вы принимаете меня в своем доме. Для меня это огромная честь. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Вы найдете возможность посетить и мой дом в Индонезии".

"С большим удовольствием. Думаю, мы такое время выберем, подготовимся серьезно, что-то сделаем, чтобы было о чем поговорить. И я с большим удовольствием приеду в Индонезию еще раз», - ответил Александр Лукашенко.

Разговор Минск и Джакарта не с нуля – задел был, и интерес к сотрудничеству только растет. Индонезия - одна из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии. Конкурентный, но емкий рынок с населением под 300 миллионов человек. Ведут диалог о зоне свободной торговле с ЕАЭС, где Беларусь и Россия - точно пример.

«Надежные друзья есть надежные друзья. Какая бы ни была конкуренция, а самое главное, что это надежные соседи. И важно, что еще раз хочу подчеркнуть - конкуренция существует, это правильно. Но надежная техника, качественная, современная техника. И важно еще, почему Вы говорите сейчас про Запад, вернуться в Запад. А куда им возвращаться? Что сделал Александр Григорьевич? Он сказал, что не надо идти по пути "покупатель-продавец", тогда мы проиграем. Нужно интегрировать. А интеграция совместных производств, создание совместных предприятий дает повышенную конкурентоспособность, в том числе и над Западом», - рассказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия).

На встрече Президента с Бегловым прозвучит месседж, который касается нашего правительства.

"Мы хотели и хотим установить цену справедливости. Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это, и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости, но вы не верьте, что мы там пытаемся установить цену - это невозможно. А вот, чтобы предприятия работали справедливо, вот к примеру. Это нам надо сделать", - заметил глава государства.

«Вы знаете, этот запрос не только для республики, не только России. Он востребован во всем мире. Справедливость – это главное. И власть должна действительно способствовать, чтобы была справедливость. Вот сегодня мы говорили по поводу цен. Она должна быть справедливой, о чем говорил сегодня Александр Григорьевич. Вот потому что защищает интересы народа прежде всего. И запрос на справедливость во всем мире растет. Это запрос, который на сегодняшний день отвечает чаяниям всего мира, а не только наших стран», - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

Обсудят поставки техники и продовольствия, перевалку грузов через Бронку, но прозвучит и о том, что торговлей не измеришь.

"Я очень ценю, как и все белорусы, наши добрые теплые отношения с Санкт-Петербургом. Самые пострадавшие люди в этой войне - белорусы и ленинградцы. И именно ленинградцы в послевоенный период оказали существенную поддержку белорусам и городу Минску в восстановлении и возрождении", - резюмировал глава государства.

И кто бы мог подумать, что 80 лет спустя Европа снова «возьмется за оружие» - милитаризация там набирает обороты. Что не могут не замечать в Союзном государстве.

«Людей отвлекают от работы, втягивают производство товаров, которые не имеют потребительского смысла, которые создают, наоборот, угрозы и напряжения. Эти напряжения сказываются на ухудшении условий функционирования экономики. Ведь Европа уже очень дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности санкции против России и Беларуси по Европе ударяли куда сильнее, чем по нам. И в рамках Союзного государства мы видим, что эти санкции привели к бурному росту импортозамещения, к расширению кооперации. Они стали серьезным стимулом для создания новых совместных производств. В Беларуси сохранились очень хорошие мощности в микроэлектронике, в приборостроении. В машиностроении в целом все это сегодня работает на все Союзное государство. И, в общем-то, при том, что есть, конечно, и негатив от санкций, безусловно, но это был хороший стимул для толчка, расширения кооперации, повышения связности Союзного государства. А в Европе мы видим, что результатом стала деградация промышленности, резкий рост цен на энергоносители. Фактически европейская промышленность потеряла конкурентоспособность во многом, и Европа в результате этих антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в серьезном кризисе. Попытки выбраться из этого кризиса путем милитаризации перспективы никакой не имеют, потому что, еще раз подчеркну, в отличие от экономики 100-летней давности, сегодняшняя экономика базируется на человеческом потенциале. Поэтому вот эти милитаристы европейские, которые вчера были обычными чиновниками, вдруг сегодня начинают кричать про военную угрозу, мне кажется, они просто не от большого ума. Не от большого ума, во-первых, это делают, во-вторых, они всю свою политическую жизнь шли в кильватере Вашингтона», - заявил Сергей Глазьев, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России.

Кстати, губернатор Санкт-Петербурга приезжал в Минск не с пустыми руками.

Презенты со смыслом и с душой.

Уже после Доклада журналистов и трудящихся глава профсоюзов поздравит с важной датой. Как раз 30 лет назад еще на заре президентства Александром Лукашенко был подписан указ о развитии социального партнерства. Основополагающий документ по вопросам отношений между правительством, профсоюзами и нанимателями.

«Этим законом определяется, что мы, переводя на обычный язык, должны сесть за стол переговоров, если это касается человека труда, и решить все вопросы, чтобы оно было абсолютно полезно всем - как нанимателю, правительству, так и работникам, чтобы безопасность, заработная плата, социальные нюансы, стимулирование работы, отдых, соблюдали все нюансы, и человек был заинтересован работать в таких условиях. Поэтому мы очень гордимся тем, что в нашем государстве 30 лет мы имеем возможность садиться за стол переговоров, а не выяснять где-то отношения иным способом. Это очень большое достижение. В небольшом количестве стран есть такая только возможность, и мы, Республика Беларусь, вот уже 30 лет пользуемся такой возможностью. Не на баррикадах, а за столом переговоров», - пояснил Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси.