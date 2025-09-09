Как будет развиваться банковско-финансовая система Беларуси? Лукашенко обозначил задачи

Экономика - главный показатель. Именно по нему и будет оцениваться весь банковский сектор. 9 сентября у Президента Беларуси состоялся большой разговор с финансистами.

Сдерживание инфляции, обеспечение финансовой стабильности, содействие предприятиям в работе на зарубежных рынках, цифровизация банковских технологий и кибербезопасность. Все это обсудили на встрече во Дворце Независимости.

Резюме главы государства будет недвусмысленным. Приоритеты для банков - справедливость, а не стремление к наживе. Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но есть недоработки и вопросы.

Поводом для этой встречи стало не только серьезное обновление верхушки Нацбанка. Полгода назад его возглавил Роман Головченко. Эпоха Каллаура закончилась. Сегодня хватает вопросов, которые стоит обсудить со всем представительным банковским сообществом. Те, кто работает в чувствительной и важной финансовой сфере, должны услышать сигналы Президента. Во Дворце Независимости, помимо команды регулятора, правительство и топ-менеджеры белорусских банков.

Александр Лукашенко, конечно, понимает состояние банкиров, не финансовое, а, скажем так, психологическое. За последние лет 5 экономика, а с ней и наш банковский сектор, прошли беспрецедентные вызовы. Козни Запада не убивают, но жить и платить не помогают.

Он напомнил, что против Беларуси были введены просто невиданные, драконовские санкции.

"Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать (может быть, даже с уверенностью): мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче и дальше", - сказал Александр Лукашенко.

Но именно так, по мнению Президента, в современном мире государства, ведущие независимую политику, расплачиваются за свой суверенитет. Беларусь в этом смысле многому научилась и продолжает учиться.

"Ведь различные угрозы никуда не делись, борьба за влияние, ресурсы (в том числе финансовые), умы становится все более жесткой и непредсказуемой. Мы продолжаем сражаться за мир, стабильность, уверенность наших людей в завтрашнем дне", - заявил белорусский лидер.

При назначении Президент нацеливал Головченко на усиление роли банков в поддержке экономики, на то, чтобы внедрять цифру и укреплять инфобезопасность. Причем банковская рокировка, это не реакция на какие-то проблемы, ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но есть недоработки.

Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.

"Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя (банка - прим. ред.), - подчеркнул глава государства - Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Не надо показывать, что вы умнее других".

Президент также обратил внимание, что прибыль банков порой используется не на те цели, на которые следует, такие факты выявляются при проверках.

Случается, что кредитные брокеры работают под прикрытием, прямо как шпионы: оказывают компьютерные услуги, услуги по расшифровке кредитной истории.

"Рост размера комиссионного вознаграждения, взимаемого банками, тоже остается пока вне контроля. Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Не забывайте, у нас в стране около 2,5 млн пенсионеров. Около 2 млн людей живут в сельской местности".

"Не сильно ли расслабились в Нацбанке, опустив поводья в управлении доходами банков?" - спросил глава государства.

Кроме того, остается нерешенным вопрос с защитой интересов простого человека при выдаче займов физическим лицам под залог жилья. Известны случаи, когда люди фактически оказались на улице, взяв такой займ, упомянул Президент.

"Есть пробелы в регулировании лизинговых услуг, - продолжил он. - Лизинговые организации обходят ограничения по размеру авансового платежа, оставляют за собой право изменения размера платежей в одностороннем порядке. Надо этот произвол заканчивать".

Банковский сектор не штормит. Наоборот он демонстрирует устойчивость, обеспечена финансовая, валютная и ценовая стабильность. Последние три года инфляция в среднем не ползет выше 6 %. Держать такой уровень и дальше - одна из первостепенных задач от Президента.

На данный момент темпы прироста потребительских цен к уровню июля прошлого года в годовом выражении уже составили 7,4 %. Правда, в августе инфляция сократилась на 0,3 процентного пункта, но все равно превышает годовой целевой параметр - не выше 5 %.

"Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить, - потребовал глава государства. - И роль Нацбанка в этом процессе вообще пока слабо прослеживается. Должна быть сформирована устойчивая, предсказуемая финансовая среда для бизнеса и населения".

"Низкая инфляция нужна нашим предприятиям для планирования долгосрочных инвестиций. А людям - для того, чтобы не падала их покупательная способность и не обесценивались доходы и сбережения", - пояснил Александр Лукашенко.

Как ни крути, но и для личного бюджета, и для государственного финансовую стабильность определяет подушка безопасности. Для семьи - это "кубышка". В масштабах страны речь идет о золотовалютных резервах. И тут исторический рекорд ЗВР - уже больше 12,5 млрд долларов.

"Этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться сегодня нельзя, - обратил внимание Президент. - И просто сидеть сложа руки на "кубышке", наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты".

Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы в следующей пятилетке золотовалютные резервы поддерживались на уровне, достаточном для стабильной работы экономики. "Поэтому нужно грамотно выстраивать, а если надо - и перенастраивать нашу стратегию управления международными резервными активами", - ориентировал Президент.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на валютном рынке должна оставаться контролируемой. При этом по-прежнему необходимо не допускать чрезмерной волатильности обменного курса национальной валюты.

"Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система - все должны грамотно и четко выполнять свои функции, - обратил внимание белорусский лидер. - Ваша задача - обеспечить гарантированное осуществление платежей и безопасное проведение расчетов. Национальный банк должен держать ситуацию под самым жестким контролем. Действовать надо на опережение, чтобы максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка".

В связи с этим Президент упомянул о техническом сбое, произошедшем 9 июля этого года (когда у некоторых держателей белорусских банковских карт были ошибочно списаны средства). "Ясно, что через сутки вы там все отрегулировали, все вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался, - заметил Александр Лукашенко. - Такое не должно повторяться. Необходимо выяснить причины и впредь не допускать подобных ситуаций. А в случае проведения технических работ заранее информировать население и организации".

Работая во главе правительства, Роман Головченко ратовал за то, чтобы банки больше поддерживали экономику финансами. Без денег модернизацию не сделаешь и новый завод не построишь. Тут важен баланс вливаний, и ему самому теперь нужно будет его выдерживать.

"Задача по финансированию экономики еще не решена. И важно не количество, а качество финансовых вложений. Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу. Это руководство к действию абсолютно для всех", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что банковская система должна этому активно содействовать, обеспечивая эффективное и рациональное распределение ресурсов в экономике. "Кредитование эффективных инвестиционных проектов, имеющих высокий экспортный потенциал, направленных на импортозамещение или развитие регионов, должно быть безусловным приоритетом для нашего банковского сектора. Иногда нужно помочь клиенту, подсказать, где можно снизить затраты", - добавил он.

Доверие тоже важнейшая валюта. И тут есть говорящий показатель. С 2021 года вклады в белорусских рублях выросли почти втрое. Пополнение ресурсной базы, что и как - дело специалистов. Но то, что банковский сектор должен всесторонне содействовать предприятиям по внешнеэкономической деятельности, не обсуждается. Тем более со штатом регулятора, которому может позавидовать даже правительство.

Президент поставил задачу увеличить объем проведенных внешнеэкономических платежей за товары и услуги. "Ныне действующий механизм не в полной мере решает поставленные задачи по оперативному завершению международных расчетов и возврату валютной выручки в страну", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, за первое полугодие 2025 года просроченная внешняя дебиторская задолженность выросла на треть и достигла $500 млн, что является недопустимым. "Или вы думаете заболтать эту тему ростом ЗВР? Я вам напомню, что возврат экспортной выручки у нас контролирует генеральный прокурор. Да и Комитет государственного контроля недалеко. Жду от них принципиальных оценок", - сказал глава государства.

"Как это ни странно звучит, но правительство и Нацбанк никак не договорятся о порядке взаимодействия госорганов и предприятий при возникновении проблемных ситуаций с международными платежами. Прямо как в басне "Лебедь, щука и рак". Каждый тянет в свою сторону, а воз проблем и ныне там. Надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны. Валютная выручка должна поступать в полном объеме", - подчеркнул Президент.

Идти по пути цифровизации финансовая сфера просто обречена. Неслучайно так плотно в последнее время взялись за токены и крипту. С важной ремаркой - для этой сферы нужно прозрачные правила игры и четкие законодательные рамки.

"Цифровизация здесь не ради цифровизации, а для реального экономического эффекта. Прежде чем делать какие-то шаги, нужно серьезнейшим образом всесторонне все продумывать. И главное слово должны сказать наши специалисты", - добавил Лукашенко.

Высокие технологии в финансовой сфере неминуемо тянут за собой вопросы кибербезопасности. Понятно, что каждый сам в ответе за свой кошелек, но специалисты банков не должны руководствоваться принципом "наша хата с краю".

"Как показала практика, в большинстве случаев люди сами дают мошенникам информацию для доступа к своим счетам. Поэтому задача банков - продолжить широкомасштабное информирование населения о наиболее распространенных и новых способах совершения киберпреступлений, а также о мерах по их профилактике", - поручил Александр Лукашенко.

С повышением общей бдительности меньше шансов попасться на удочку мошенников. Президент здесь хочет максимально оградить людей от негатива. А позиции самого Нацбанка в ближайшие 5 лет, как одного из драйверов экономики, должны стать сильнее.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Мы были свидетелями вместе с вами в 2020 году, Президент об этом упоминал, таргетированная атака была именно на банковскую систему. И мне, наверное, надолго останутся в памяти те дни и ночи, которые мы вместе, кстати, с Национальным банком проводили в здании Дома правительства, чтобы найти эффективный и адекватный ответ. Результатом стало то, что устояла не только наша политическая система, но и, самое главное, выстояла экономика".

"Я должен отдать должное и прежнему руководителю Национального банка Павлу Каллауру, - сказал глава государства. - Классный специалист, очень сильный специалист".

Александр Лукашенко отметил, что банковская сфера всегда в некотором смысле была "полуоппозиционная", где люди имеют свою точку зрения на те или иные процессы. И в свое время он принял решение назначить Павла Каллаура руководителем Нацбанка. "И вы знаете, он работал как профессионал, имея где-то свою позицию, свою точку зрения. излишне переживая порой за какие-то вопросы. Но работал он вместе со своими людьми, и с вами в том числе, неплохо. Я не хочу предъявить ему какие-то жуткие претензии", - поделился Президент.

Вместе с тем, добавил он, пришло время, когда в руководство Нацбанка должны были прийти новые люди. Это касается и других направлений. "Все мы с вами не вечные. В зависимости от жизни, от обстоятельств рано или поздно придут новые люди, - заметил глава государства. - Поэтому Павла Каллаура, я так понимаю, мы не обидели. Мне много о нем рассказывают, просят то туда, то туда. Я говорю: "Куда он определится, туда пусть идет и работает". Но он хотел бы в банковском секторе работать. Пожалуйста, я не против. Я хочу, чтобы это понимали. Поэтому никто Павла Каллаура, как в народе говорят, с работы не снимал".

Доклад главы регулятора будет позитивным, устойчиво и бесперебойно работали банковский сектор и платежная система, растут вклады, доля проблемных активов на низком уровне 3 % при нормативе в 10 %. Внешнеэкономические расчеты обеспечиваются, несмотря на все сложности. Нацбанк готовит ряд мер, которые сделают наш финансовый рынок более безопасным.

Роман Головченко признал, что есть действительно болезненная тема, когда граждане попадали в ловушку недобросовестных лиц и фактически оказывались на улице. "Проект закона о запрете таких займов уже принят в первом чтении Палаты представителей. Буквально на следующей неделе запланировано второе чтение и законодательно будет закрыта такая возможность. Хотя и сейчас уже активно ведется работа с этим явлением", - сказал он.

Топ-менеджер Беларусбанка расскажет о насущных вопросах финансирования экономики. От них деньги на инвестпроекты получают предприятия практически всех отраслей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса под 6 млрд рублей. Правда, спрос на инвестиции невысок. Предприятия все чаще боятся рисков и перестраховываются.

В банковской сфере Беларуси есть некоторые проблемы, но их все можно решить, чем и занимаются банки в своей повседневной деятельности. Такое мнение высказал председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.

"Александр Григорьевич, проблемы есть. Но мы привыкли проблемы решать. Мы их решаем", - ответил руководитель банка. Он рассказал, что в 2020, 2022 годах были проблемы по прохождению платежей, но в банковском секторе научились их решать.

"Понятно. Проблем нет, но если есть, вы решаете", - сказал в продолжение диалога глава государства. Президент в этой связи предположил, что, возможно, новый руководитель Нацбанка зажал всех банкиров так, что они опасаются и слово сказать.

"Нет, Александр Григорьевич, я ни в коем случае не боюсь. Мне нечего бояться", - сказал Виктор Ананич.

"Вы должны смело говорить о тех проблемах и недостатках, которые в банковской сфере существуют. Роман Александрович (Головченко, председатель правления Нацбанка - прим. ред.) не любит, когда вскрывают изнутри проблемы, если судить о его работе премьер-министром. Лучше сами расскажите, где подключиться надо, чем-то помочь…" - обратил внимание Александр Лукашенко.

О проблемах без лишней деликатности скажут контролеры. Сглаживать острые углы - точно не их работа. Генпрокуратура бдительно держит в поле зрения возврат валютной выручки и вопросы с микрозаймами.

На этой встрече пройдутся по всем вопросам банковской сферы. Понятно, она работает не сама по себе, в тесной связке со всеми и с реальным сектором в том числе. Так что результат в экономике будет главным критерием оценки и самих финансистов.

В целом, констатировал он, ситуация в банковской сфере непростая, но приемлемая. "Должен прямо сказать: молодцы, что в этот сложный период, когда удар наносился целенаправленно по банковской сфере, вы не дрогнули. Вы находите пути вашей активной работы, в том числе в сложном внешнеэкономическом вопросе, - сказал Александр Лукашенко. - В целом неплохо, за это я вам весьма благодарен. Но самое главное - ни в коем случае не останавливаться".

"Целью нашей встречи было то, что я должен был вам сказать, какие с моей стороны как главы государства будут требования к банковской сфере. Есть рост экономики, нет проблем с экономикой, расчетами и так далее - значит, работаете хорошо, - сказал Александр Лукашенко. - Нет роста экономики - никакие разговоры про ЗВР, волатильность рубля и прочей валюты не будут иметь никакого значения. Экономика - главный показатель".