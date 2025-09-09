Президент поручил банкам содействовать предприятиям во внешнеэкономической деятельности

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков потребовал всестороннего содействия предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности, сообщает БЕЛТА.

"Как это ни странно звучит, но правительство и Нацбанк никак не договорятся о порядке взаимодействия госорганов и предприятий при возникновении проблемных ситуаций с международными платежами. Прямо как в басне "Лебедь, Щука и Рак". Каждый тянет в свою сторону, а воз проблем и ныне там. Надо исключить вероятность любых финансовых потерь для страны. Валютная выручка должна поступать в полном объеме", - подчеркнул Президент.

В этой связи Президент поставил перед Нацбанком и банковской системой задачу по всестороннему содействию предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности. Речь идет о нескольких направлениях. В их числе Александр Лукашенко обозначил расширение банковской корреспондентской сети в дружественных и нейтральных странах и проведение расчетов в национальных валютах стран - основных торговых партнеров.