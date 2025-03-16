Как Лукашенко вел переговоры с Путиным, пока в Москве уже 9 часов находился спецпосланник Трампа

О союзных делах и мире. Так в двух словах можно сказать о прошедших переговорах в Москве. Много прозвучало о том, что хорошего сделано и что еще предстоит на двустороннем треке Беларуси и России. Но не меньше о том, что сегодня происходит вокруг наших стран.

Обороты набирает российско-американский диалог. Предложение о 30-дневном перемирии в Украине вызвало много вопросов. "Наполеоновские" военные планы Европы внушают вполне понятные опасения. Уже обсуждают на фоне приближающегося потепления, а не сойдут ли на нет все усилия по работе на технологический суверенитет (если Запад вернется)?

Комментариев и инсайдов от Лукашенко на это счет было немало. Что касается внутренней повестки, то в начале недели была поставлена точка в формировании обновленного правительства. Главные кадры и эксклюзивные комментарии покажет "Время Первого".

Во Внуково первый борт прилетает не впервые, но статус визита особенный, все-таки первый официальный после выборов. И вот рота почетного караула встречает белорусского Президента.

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Кстати, вслед за Лукашенко в Москву летел и спецпосланник Уиткофф, который должен передать сигналы Трампу. Такое стечение обстоятельств вызвало море обсуждений в репортерских кругах. Так что вопрос белорусскому Президенту на пороге Кремля о том, что сегодня нужно, чтобы переговоры по украинской ситуации по-настоящему начались, созрел.

"Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они что делают (может, так, общие черты, остановить войну и прочее), они зондируют почву", - отметил глава государства.

Репортерам и операторам придется ускориться, чтобы успеть на переговоры Путина и Лукашенко. После забега по Кремлю в итоге можно услышать президентский тет-а-тет.

"Очень приятно, что Вы свой первый визит после переизбрания в качестве Президента Беларуси решили нанести именно в Россию. Собственно говоря, это и понятно, мне кажется, потому что между Россией и Беларусью особые отношения и союзнические, и братские в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

"Вы затронули все спектры белорусско-российских отношений. Между нами я обнаружил на порядок меньше проблем, чем проблем, которые существуют глобально и даже в нашем регионе. Мы знаем эти вопросы. Хотелось бы, может быть, чтобы мы быстрее здесь двигались, но не всегда это получается, и не столько это зависит от нас с Вами, это зависит и от внешних обстоятельств, мы это прекрасно понимаем. Но все, за что мы беремся, мы решаем основательно, как, например, импортозамещение, противостояние санкциям. Все думали, что мы уже рухнем через год, но живы-здоровы", - сказал Александр Лукашенко.

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Двусторонняя повестка настолько обширная, что ее можно обсуждать не один час, как это сделали лидеры. Но вопрос о предлагаемом 30-дневном перемирии на линии соприкосновения, кажется, висел в воздухе все то время, пока лидеры подписывали двусторонние документы, говорили о росте белорусско-российского товарооборота и санкциях, которые помогли мобилизоваться и работать на технологический суверенитет. Путин минут 10 объяснял позицию Москвы по миру, но вся она в одной фразе.

"Мы за, но есть нюансы". Владимир Путин, Президент России

Союзники свои позиции координируют. Это понятно по риторике президентов. Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров, снова сказал Лукашенко:

"Хочу обратить внимание, поскольку с журналистами встречаемся, знаете, опять такое, простите, пророчество. Если Россия договорится с США, "труба" Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела себя и ведет себя до сих пор, пока в СМИ, наверное, так и будет, недальновидно".

Если, рассуждая о возможном перемирии, российский президент задавал риторические вопросы, то российские журналисты спросили Александра Лукашенко вполне конкретно. Главу государства спросили, как он понял заявления Владимира Путина, согласна ли Россия на 30-дневное перемирие или нет.

"Я знаю его главное желание - надо это все прекратить. За мир, за мир, за мир, за мир!", - отметил Президент.

По словам главы государства, предложенное США 30-дневное перемирие - это само по себе не новинка. Но важно, как оно будет реализовано. "В чем прав Владимир Владимирович: хорошо - перемирие, не стреляем, не убиваем, а что вы будете делать в Украине в это время?" - сказал Александр Лукашенко.

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Наметившееся потепление между Москвой и Вашингтоном - дело хорошее, но как быть в этом случае с работой по импортозамещению, если западные компании вдруг захотят вернуться?

"Возвращаются (западные партнеры - прим. ред.) - вот определенные условия. Много времени прошло. И условия изменились, и ситуация изменилась. Милости просим, приходите. Но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время. Будем делать из этого соответствующие выводы", - подчеркнул глава государства.

"Нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку - прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать", - заявил Владимир Путин.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"По 27 интеграционным проектам, включенным в общий перечень, ведется соответствующая работа. Некоторые уже находятся на завершающей стадии реализации. Из всего объема - 105 млрд российских рублей - уже выбрано 35 млрд. Работа по выборке кредитных ресурсов, по строительной готовности, поставке оборудования ведется".

Губернаторская заинтересованность в общих проектах тоже есть. Не зря же главы российских регионов часто приезжают в Беларусь с визитами.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

"Природа не любит пустоты. И то, что вышли с нашего рынка европейские, японские, южнокорейские компании, где-то заменили китайские, но мы ориентируемся все-таки на страны СНГ, на нашего надежного партнера, порядочного партнера с высоким качеством продукции - Республику Беларусь. Поэтому для нас этот мост еще больше укрепился. И время показало, что в сложные времена Республика Беларусь первой подставила плечо России".

Пока Александр Лукашенко был в Александровском саду на Алее городов-героев, у пула была задача снять проникновенные кадры и успеть в кортеж. Президента ждали в Совфеде. Это по сути возможность поговорить с регионами России. В верхней палате российского парламента есть представители от каждого субъекта федерации.

Александр Лукашенко полушутя назвал спикера Валентину Матвиенко "агентом" Беларуси в Кремле за продвижение общего сотрудничества и помимо обсуждения союзного строительства дал парочку инсайдов.

"Видите, какие у них (США - Прим. ред.) замашки? Нам надо спокойно смотреть на все их предложения", - сказал Лукашенко.

Как рассказал белорусский лидер, во время встречи с Владимиром Путиным, запланированной на вечер 14 марта, они собирались обсудить в том числе и вопросы переговоров с США.

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"Я уверен, что у американцев нет никакого плана, идет зондаж. Посмотрим, чего они хотят", - сказал глава государства. По его словам, подобная модель поведения характерна для Дональда Трампа и его команды - они мониторят ситуацию по всему миру в поисках выгодных для себя тем и предложений.

В субботу, 15 марта, случилось общение Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Политики вели переговоры в неформальной обстановке и даже позвонили президенту Азербайджана Ильдару Алиеву. Лидеры стран договорились о встрече 9 мая в Москве.

"Пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся что-то сделать, остановить. Потому что и лично Дональд хочет. Нобелевским лауреатом хочет стать. Ради бога, мы его представим. Лишь бы только мир этот был", - сказал Лукашенко.

О главном правиле внешней политики Беларуси Александр Лукашенко сказал послам, которые на неделе вручали верительные грамоты.

"Поверьте, там, где нам не предъявляют ультиматумы, где не диктуют условия, где мы видим совпадение взглядов и представлений, не помешает ни расстояние, ни разное вероисповедание или культурные традиции, чтобы договориться", - отметил Президент Беларуси.

К организации церемонии, на которую приезжают люди из разных концов света, протокол МИД подходит максимально ответственно, учитывая и трудности перевода и предпочтения послов.

Пока Минск развивает торговые отношения со странами дальней дуги, Европа вооружается. План фон дер Ляйен - 800 млрд долларов на военные расходы.

Кадровые назначения

Главная кадровая интрига последнего времени была недолгой. Президент назначил Александра Турчина премьер-министром, а Романа Головченко председателем правления Нацбанка. Тем самым поставил точку в формировании правительства. Время экономистов в Совмине и Администрации Президента.

"Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной. Это то поколение, которое сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед", - заявил Александр Лукашенко.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка:

"Банковская система тесно связана с экономикой страны. Я всегда говорил, что это кровеносная система. Поэтому и прозвучала установка от Президента работать вместе. Поэтому, конечно, это специфическая работа, но в банковской системе Беларуси, в Национальном банке достаточно профессионалов, специалистов. Поэтому я думаю, что это бесшовный переход".

Шампанское во Дворце Независимости открыли не по поводу новых назначений, а по поводу награждения женщин. Для прекрасных дам - матерей и профессионалов - Президент продлил 8 Марта.