Какие полномочия и обязанности обозначил для местной вертикали Лукашенко

Сильные регионы - сильная страна. Это стратегия, которой придерживается Беларусь. Здесь и экономика, и социальная база, и, конечно, работа местной вертикали власти. Как раз ее полномочия для эффективного развития регионов и обсуждали 6 февраля во Дворце Независимости.

Президент Беларуси собрал совещание, чтобы наконец определиться с ее правовым статусом. Речь о новых полномочиях, обязанностях и ответственности глав районных и городских исполкомов. Все это усилит соответствующий проект указа.

Новые полномочия местной вертикали власти

Немного предыстории. Во время кадрового дня мы часто слышали знаменитую фразу Александра Лукашенко в отношении местной вертикали: вы президенты на своих территориях. Много говорили о задачах, о полномочиях, но вопросы, касающиеся ответственности, как-то оставались в воздухе. Поэтому решили все оформить законодательно.

Проект указа сначала рассмотрели на заседании президиума Всебелорусского народного собрания. И в кулуарах спрашивали мнения специалистов парламента, губернаторов и, конечно, руководителей на местах. Какие проблемы стопорят принятие решений? Какие еще нужны полномочия? И после максимально широкого обсуждения к вопросу вернулись на уровне Президента.

"Хочу предупредить всех, что здесь не надо держаться за какие-то полномочия и свой статус наверху, чтобы не отдать какие-то полномочия туда, вниз. Это абсолютно неприемлемо. Мы должны исходить из позиций интересов нашего государства", - сказал белорусский лидер.

Что представляет собой документ? Говоря простым языком, это такая должностная инструкция, в которой четко прописано, чем должны заниматься председатели гор- и райисполкомов, их полномочия, функции и, конечно, за что они несут ответственность.

Лукашенко: Повышение статуса председателя исполкома равно усилению ответственности за город или район

"Надо понимать, что повышение статуса (а мы об этом говорим) председателей исполкомов базового уровня равно многократному усилению ответственности за развитие города и района", - сказал Александр Лукашенко.

Президент уже многократно заявлял о необходимости повысить уровень исполнительской дисциплины в стране. По словам главы государства, он видит недоработки в этом плане, притом серьезные.

"И предупреждаю всех, что если мы это не сделаем, нам будет очень сложно не только в этом году, но и в пятилетке выполнить то, что мы перед собой намечаем. Поэтому уровень исполнительской дисциплины должен быть на соответствующей высоте. Но при этом, понимая, что без председателей гор-, райисполкомов мы не решим ни одной проблемы, требования к ним возрастут. Но если мы повышаем требования к ним, то надо давать и полномочия, чтобы они могли работать. Все очень просто и понятно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Большинство новых полномочий касаются исполкомов в целом, а не председателей лично

Далеко не все решения будут приниматься исключительно председателями исполкомов. В большинстве (это 80 % случаев) они коллегиальные от всего исполкома. Например, то, что касается финансовых вопросов, как распорядиться остатками бюджета. И злободневных: от сноса аварийных сооружений до благоустройства территорий.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Возможность распоряжаться остатками средств соответствующего бюджета (если хорошо сработали, сэкономили) - это право председателя райисполкома и его функция. Не исполкома, а именно председателя райисполкома как стимулирующая норма и мера. Естественно, не все районы страны будут этим пользоваться, но хорошо работающие и достигающие хороших результатов получат такое право".

А как сами представители местной власти относятся к таким изменениям?

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

"Понятно, что спрос будет жестким, и мы к этому готовы. Мы для этого и есть на этих должностях - для того, чтобы отвечать за все свои действия, и в том числе и за те поручения, которые нам даются".

Президенту Беларуси представили законопроект о статусе председателей рай- и горисполкомов Лукашенко 6 февраля собрал совещание по вопросам совершенствования правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня 16 часов назад

"Как говорит наш Президент всегда, берите от земли то, что сегодня нужно, и то, что необходимо в первую очередь для наших людей, чтобы жизнь была более комфортной и благоустроенной. Исходя из этого и готовится данный документ. А некоторые вопросы решались, но выглядело затянуто время. Мы все должны сегодня мобилизоваться и работать на то, чтобы страна двигалась дальше", - прокомментировал Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома.

На что ориентирует Президент? Каждый председатель должен видеть реальную ситуацию. Что происходит в районе? Какие предприятия? Какие проблемы? Что с дисциплиной, в том числе технологической? И принимать соответствующие решения, в том числе кадровые. Неважно - в отношении частника или государственника. Полномочия на это будут.

Президент настаивает на усилении полномочий местной власти в отношении частного сектора

"Я ставил вопрос, который был очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан, - об ответственности председателей исполкомов базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается, что частник - это вообще не государство, это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем, и их роль, особенно в производстве, также будет повышена. Ну так председатель райисполкома должен по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор. И это касается прежде всего кадров", - заявил Президент.

"Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что идет Год благоустройства и пятилетка качества. Основная нагрузка при реализации поставленных задач ложится на регионы и их руководителей.

"И что, председатель райисполкома будет ходить кланяться к руководителям частного сектора, чтобы они, к примеру, эти задачи решали? Решения исполнительного комитета и председателя исполкома должны быть окончательными и обсуждению не подлежать. В плане функционала, который ложится на них", - потребовал Президент.



Новые полномочия местной вертикали власти

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

"Сегодня должно быть четкое у нас понимание, что должно государство делать (и государство должно выполнять свои обязанности), и то, что должны делать, например, население и люди. У каждого есть свои задачи, у каждого есть свои обязанности. Мое убеждение: все зависит и от личности руководителя. Не зря, как известно, кадры решают все".

Ответственность местной вертикали власти

Какая ответственность наступит в случае, если что-то пойдет не так? Узнали по итогам совещания у главы Администрации Президента.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"В новые полномочия имплементируется очень важная норма, связанная с письменными предписаниями, указаниями, и вводится административная ответственность за их невыполнение, как Президент сказал: наказываем рублем. Это пока сумма до 20 базовых, и ее можно оспорить на уровне облисполкома, чтобы не было самодурства и зависимости от одного должностного лица. Поэтому и было решено в основном все полномочия "упаковать" в коллегиальную форму".