Когда Президент обновит правительство и как продвигается разговор о мире в Украине - "Время Первого"

Рабочая неделя Президента, где было много непубличных моментов. Но несмотря на категоричное "это не для СМИ", "Пул Первого" все равно добрался до инсайдов.

Совещание по микроэлектронике, подготовка к апрельскому заседанию Всебелорусского народного собрания и встреча Александра Лукашенко с представителями религий. Мир межконфессиональный, как и глобально, для Беларуси понятие незыблемое. Наш Президент сделал не просто многое, а невозможное для мира в регионе.

На этой неделе исполнилось 10 лет, как во Дворце Независимости состоялись переговоры "нормандской четверки". И пусть некоторые участники тех событий пытаются переписать историю и придумывают новые псевдофакты, людей не обманешь.

К чему привело бездействие и жажда личной наживы так называемых политиков, которых не то что к переговорному процессу нельзя допускать, но и в целом к власти, мы все видим. Разговор о достижении мира в Украине сейчас снова в топе мировых СМИ. И как говорится, если нужна наша помощь, мы всегда готовы.

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А так, конечно, и внутренних вопросов хватает. Когда Первый обновит правительство? В каком формате состоится Всебелорусское народное собрание? Что Лукашенко и Путин собираются обсуждать во время личных переговоров? Все это в рубрике "Время Первого".

Та самая дверь - доступ ко многим инсайдам. Текущая повестка фактурная, но хочется узнать и что-то большее в кулуарах дворца. Что там с новым составом правительства? Президент же поручил создать комиссию, которая внесет кадровые предложения. Сформировали. Возглавил Дмитрий Крутой. Уже на этой неделе фамилии должны были оказаться на столе у главы государства.

На неделе Александр Лукашенко собрал широкий состав, чтобы обсудить подготовку к Всебелорусскому народному собранию. Администрация Президента, губернаторы, суд, Президиум, который впереди всех. Такая рассадка (по мнению Президента) самая правильная. Хотя визуально, конечно, непривычно.

Надо было определиться с повесткой и оргструктурой. На апрель запланировано очередное заседание ВНС. Мы услышим послание Президента.

"Это отчет перед людьми, определение задач на перспективу, ответы на самые жизненные, актуальные вопросы", - подчеркнул глава государства в апреле 2024 года.

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Впереди пятилетка качества в контексте новой Программы социально-экономического развития. Впервые на ВНС о ней расскажет премьер-министр. Самые важнейшие решения для страны принимаем коллегиально, советуясь с людьми.

"От этого зависит доверие народа. Все, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы обязательно должны реализовать. И мы это сделаем", - отметил Александр Лукашенко.

Огрструктура ВНС - 1189 человек. Это 10 делегаций - представители законодательной, исполнительной, судебной власти, регионы. Еще один вопрос - комиссии. Надо или не надо, а если да, то какие? Сейчас работает единственная - по подготовке к самому ВНС.

Со всеми текущими вопросами по факту разобрались. Такое же понимание было на межконфессиональной встрече. Православные, католики, евреи, мусульмане, баптисты собрались во Дворце Независимости.

Президент откровенно сказал, что эту встречу предлагали поставить в график перед выборами. Но чтобы некоторые не усмотрели в этом что-то из серии "игра под политкампанию", было принято решение поговорить постфактум.

Александр Лукашенко:

"Мы провели выборы так, как не проводят нигде. Я мечтал об этом, и это случилось тихо, спокойно. Выборы - это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе. И я, и власть, и вы в том числе, мы хорошую работу провели над ошибками".

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Белорусы - нация толерантная и веротерпимая. В стране соседствуют представители 25 различных конфессий. У каждого человека своя дорога к храму. Межконфессиональный мир и благополучие в стране - за это государство и церковь в ответе вместе.

Духовность, добро, сострадание - исконно белорусские ценности. Чтобы сохранить их, важна просветительская деятельность. Президент предложил создать религиозные центры для представителей всех конфессий в Беларуси.

"Подумайте и внесите предложение. Мы вместе с обществом, нашим народом, я думаю, поддержим такую идею, потому что это идея на единство. Я хочу, чтобы мы своих обучали, чтобы у нас были свои кадры священнослужителей, патриотов, которые любят свою страну и защищают, неважно, мусульмане, иудеи, православные или католики, баптисты и так далее", - сказал Президент.

"Нас вдохновила, скажем, идея национального музея. У нас нет музея католической религии в Беларуси, где мы могли бы собрать все, показать нашу культуру, нашу историю, наше богатство. Это все принадлежит народу", - заметил митрополит Минско-Могилевской архиепархии, председатель конференции католических епископов Беларуси Иосиф Станевский.

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В то время как планету сотрясают войны и конфликты, забываются истинные идеи религий и нивелируются ценности, мы хотим сохранить мир. В мировой истории Минск - историческая площадка для переговоров. Ровно 10 лет назад во Дворце Независимости решалась судьба Украины. Более 18 часов шли переговоры "нормандской четверки". И пусть теперь ее отдельные участники заявляют о том, что это якобы "была попытка выиграть время для Украины", - это просто блеф.

Украинский вопрос вновь на повестке, в контексте разговора Путина и Трампа. Обсуждений и кроме того хватает, как приход к власти нового президента США скажется на многих вопросах для отдельных стран. Наш человек в Штатах, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков привез новости из-за океана.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:

"В связи с некоторыми последними решениями новой администрации нового президента США я даже сейчас предметно вам не могу сказать, каким именно образом это скажется на работе ООН. Но то, что скажется, это факт. Отношение к стране, несмотря на все происходящие события, в целом положительное. Нас слышат, понимают. Президент подтвердил, что необходимо действовать наступательно, более активно отстаивать национальные интересы".

На политике сейчас завязаны многие вопросы. Она, а точнее, политические игры, оказывают влияние на ключевые сферы. В конце недели Александр Лукашенко побывал на "Интеграле", где в том числе провел совещание по развитию микроэлектроники. Это было самое секретное мероприятие в рабочем графике Первого. Не все можно показывать, не обо всем можно говорить. Но причина не только в происках оппонентов.

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"Есть же конкуренция, и на нас будет смотреть весь мир, оценивать наши достижения и делать определенные выводы. К тому же много достижений в области микроэлектроники у нас достаточно прорывные, которые в мире имеют считанные страны. Поэтому тут как бы все скрытно", - рассказал министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.

Здесь и наука, и производство. В лабораториях стерильная чистота. Сотни тысяч долларов в месяц тратятся только на поддержание необходимого микроклимата.

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Не секрет, что журналисты из "Пула Первого" не всегда великие эксперты. И прежде чем поехать куда-то вслед за Первым, они готовятся к мероприятиям, учат матчасть, так сказать. Президент держит в тонусе.

Первый прошел по лабораториям, пообщался со специалистами. Момент интересный. Вот так сидишь на рабочем месте, вдруг тебе на плечи кладет руки сам Президент.

Микроэлектроника сейчас везде - от холодильника до космоса. Развитие этой ниши - гарантия технологического суверенитета для Беларуси. Вместе с Россией в этом направлении работаем по союзной программе. Это также одна из тем на предстоящих переговорах Лукашенко и Путина.

"Нужна постоянная, опережающая модернизация предприятий, внедрение новейших технологий, инвестирование в кадры. Деньги на это мы обязаны изыскать. Государство все будет делать для того, чтобы такие деньги найти", - отметил Александр Лукашенко.

Такое нельзя пропустить. На льду лидеры турнирной таблицы Республиканской хоккейной лиги - команда Первого и сборная Минской области. Незабываемые эмоции.

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