Коллектив МАЗа подарил Александру Лукашенко автобус

От коллектива предприятия Президенту вручили подарочный сертификат на пригородный автобус МАЗ вместимостью 60 человек. Он будет передан социально-педагогическому центру Заводского района Минска. В составе этого центра есть четыре структурных подразделения, в том числе детский социальный приют. Среди задач учреждения - реализация программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-педагогическая и психологическая помощь детям и их законным представителям.