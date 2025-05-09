Лукашенко: Беларусь проводит парад во славу тех, кто не дрогнул и сломил мощь гитлеровской Германии

Беларусь проводит парад во славу тех, кто не дрогнул и сломил мощь гитлеровской Германии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая во время выступления на военном параде в Минске, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА.

"9 мая 1945 года небо осветили первые праздничные салюты. Началась мирная жизнь, в которой мы неустанно ведем счет годам и дням событий Великой Отечественной войны. Вот уже 80 лет празднуем Победу, вспоминая героев и склоняя головы перед павшими. Мы проводим парад во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался, замедляя ход машины смерти, равняющей с землей города, села, судьбы и жизни. Мы чествуем память героев, сломавших военную мощь гитлеровской Германии, поставившей под свои знамена миллионы европейских нацистов", - заявил Александр Лукашенко.