Лукашенко: Для белорусов большая честь принять участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади

Для белорусов большая честь принять участие 9 Мая в юбилейном Параде Победы на Красной площади. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

"У наших стран много совместных планов и проектов на текущий год. Разумеется, важнейший из них - это празднование 80-летия Великой Победы над фашизмом, - сказал глава государства. - Для нас, белорусов, большая честь принять участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года".