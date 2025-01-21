Лукашенко: Еще для инвестпрограммы одна тема - производство электродвигателей, надо углубляться

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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует развивать в стране производство электродвигателей. Такую задачу глава государства поставил во время посещения нового автобусного производства Минского автомобильного завода, сообщает БЕЛТА.

Глава государства во время посещения предприятия обратил особое внимание на качество продукции и необходимость постоянного совершенствования. Также, по его словам, надо ориентироваться на производство электротранспорта.