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Лукашенко: Еще для инвестпрограммы одна тема - производство электродвигателей, надо углубляться

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует развивать в стране производство электродвигателей. Такую задачу глава государства поставил во время посещения нового автобусного производства Минского автомобильного завода, сообщает БЕЛТА.

Глава государства во время посещения предприятия обратил особое внимание на качество продукции и необходимость постоянного совершенствования. Также, по его словам, надо ориентироваться на производство электротранспорта.

"Еще для инвестпрограммы одна тема - производство электродвигателей. Надо в этом плане углубляться, это сегодня нужно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

ПрезидентАлександр ЛукашенкоМАЗ