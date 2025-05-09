Лукашенко: Евросоюз стал тоталитарным военно-политическим блоком откровенно реваншистских настроений

Евросоюз трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая во время выступления на военном параде в Минске, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА.

"Наши герои выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы. Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений", - заявил белорусский лидер.