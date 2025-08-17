3.72 BYN
Лукашенко и Путин поговорили по телефону
Автор:Редакция news.by
Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 17 августа. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского главы государства.
Главы государств обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита "Россия - США".
Лидеры двух стран также затронули в разговоре отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.