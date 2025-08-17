Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 17 августа. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского главы государства.

Главы государств обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита "Россия - США".