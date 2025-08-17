Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Дворец Независимости в Минске
Фото: belta.by

Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 17 августа. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского главы государства.

Главы государств обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита "Россия - США".

Лидеры двух стран также затронули в разговоре отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.

