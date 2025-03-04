3.60 BYN
3.22 BYN
3.36 BYN
Лукашенко - Минпрому: Объем экспорта промышленной продукции должен быть не менее 6 млрд долларов
Объем экспорта промышленной продукции должен быть не менее 6 млрд долларов, такую задачу Александр Лукашенко поставил перед вновь назначенным министром промышленности Александром Ефимовым, сообщила БЕЛТА.
"Что касается промышленности, экспорт должен быть не менее 6 млрд долларов, на 5,5 % мы должны вырасти к уровню прошлого года. И, естественно, диверсификация", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко напомнил о своем недавнем визите в Оман, договоренностях и поручениях министру промышленности. "Вы видели все своими глазами, и я вам тогда говорил: хотя бы по одному-двум направлениям, желательно трем, мы должны там зацепиться", - отметил глава государства.
Президент обратил внимание, что в дилерских центрах находится немало техники, и предостерег от повторения прежних негативных фактов. "Когда там техника была-была, а потом исчезла и мы не нашли, с кого деньги забрать. И это миллионы долларов. Это немалые были деньги. Поэтому это недопустимо. И рост дебиторской задолженности - проблема", - заметил он.
Глава государства также напомнил о задаче обеспечить качественное сервисное обслуживание техники во всех российских регионах.
"Высокотехнологичные отрасли - микроэлектроника, станкостроение - спрос колоссальный в Российской Федерации. Когда мы были на заводах по производству самолетов, они просто просили. Их устраивают наши станки. Надо здесь развиваться", - отметил глава государства.
В завершение Александр Лукашенко еще раз напомнил о необходимости повышения качества выпускаемой продукции. "Без этого никуда. Я далек от того, что там пописывают в интернете. Но вот недавно я прочитал замечание одно. Кто-то там выехал с территории МАЗа, и у него неуправляемый автомобиль - крутится, разворачивается... Короче, он даже не собран был, как надо. Дыма без огня не бывает. Я понимаю, что это преувеличение. Такого просто не может быть. Но надо серьезнейшим образом требовать с руководителей предприятий", - сказал он.