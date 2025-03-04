Лукашенко - Минпрому: Объем экспорта промышленной продукции должен быть не менее 6 млрд долларов

Объем экспорта промышленной продукции должен быть не менее 6 млрд долларов, такую задачу Александр Лукашенко поставил перед вновь назначенным министром промышленности Александром Ефимовым, сообщила БЕЛТА.

"Что касается промышленности, экспорт должен быть не менее 6 млрд долларов, на 5,5 % мы должны вырасти к уровню прошлого года. И, естественно, диверсификация", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о своем недавнем визите в Оман, договоренностях и поручениях министру промышленности. "Вы видели все своими глазами, и я вам тогда говорил: хотя бы по одному-двум направлениям, желательно трем, мы должны там зацепиться", - отметил глава государства.

Президент обратил внимание, что в дилерских центрах находится немало техники, и предостерег от повторения прежних негативных фактов. "Когда там техника была-была, а потом исчезла и мы не нашли, с кого деньги забрать. И это миллионы долларов. Это немалые были деньги. Поэтому это недопустимо. И рост дебиторской задолженности - проблема", - заметил он.

Глава государства также напомнил о задаче обеспечить качественное сервисное обслуживание техники во всех российских регионах.

"Высокотехнологичные отрасли - микроэлектроника, станкостроение - спрос колоссальный в Российской Федерации. Когда мы были на заводах по производству самолетов, они просто просили. Их устраивают наши станки. Надо здесь развиваться", - отметил глава государства.