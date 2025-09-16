3.64 BYN
Лукашенко: Мудрость, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать белорусов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.
"Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, - говорится в поздравлении. - 17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли".
Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря объединению белорусы сохранили свои идентичность и исконные духовные ценности, отстояли в Великой Отечественной войне право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжают.
"Убежден, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси", - отметил белорусский лидер.
Президент пожелал всем белорусам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Поздравление Президента Беларуси с Днем народного единства
Дорогие белорусы!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства.
Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности.
17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли.
Благодаря объединению мы сохранили свои идентичность и исконные духовные ценности, отстояли в Великой Отечественной войне право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжаем.
Убежден, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко.
