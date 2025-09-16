Польша не откроет границу с Беларусью

Граница остается на замке - опубликовано официальное заявление МВД Польши о том, что закрытие польско-белорусской границы продолжает действовать до дальнейшего уведомления.

По-прежнему причиной этого решения называют учение "Запад-2025", однако польская сторона подчеркивает, что это не означает, что граница будет закрыта исключительно на время этих маневров. Таким образом, для белорусов, желающих поехать в ЕС, сегодня остаются актуальными 2 направления: литовское и латвийское.

Польская сторона официально уведомила Минск о задержании на территории Польши гражданки Беларуси, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на полеты, а также в создании угрозы безопасности и правопорядка. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.