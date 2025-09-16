3.64 BYN
В Эстонии предложили закрыть границу с Россией
Автор:Редакция news.by
В Эстонии поздно подхватили истерию Польши. Консервативная партия "Отечество" предложила закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с проведением учения "Запад-2025" якобы "в свете изменившейся и обострившейся ситуации в области безопасности".
Если парламент поддержит это предложение, окончательное решение должен будет принять кабмин. Сейчас на эстонско-российском рубеже работают три погранпункта, один из которых открыт только в дневное время.
Политика изоляции реализуется и в участии Балтийской линии обороны. Эстония с лета строит 40-километровый противотанковый ров у границы с Россией. Также будут установлены 60 бункеров, "зубы дракона" и колючая проволока. Работы планируют завершить к концу 2027 года.