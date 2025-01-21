Лукашенко: Мы должны совершенствовать то, что умеем, и вкладывать деньги в это

Инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня у нас один вопрос: а как двигаться дальше? Вы, наверное, заметили жестокое мое совещание по инвестиционной программе. Государственная инвестиционная программа, куда вкладывать деньги. А чего мы мудрим, что мы там выдумываем? Видим, что у вас тенденция хорошая по производству автобусов, нате вам завод. За полтора года выдали. И завтра-послезавтра, образно говоря, здесь должны работать люди, - отметил Александр Лукашенко. - То есть мы умеем делать все. Нужна определенная дисциплина, чтобы было качество. И надо экономить"

"Возвращаясь к инвестиционной программе, я подумал о том, что не надо ничего выдумывать. Давайте будем делать то, что мы уже умеем делать на каком-то уровне. Если у тебя есть определенная база, легче подниматься к высотам. Мы должны углубляться, мы должны совершенствовать то, что умеем, и вкладывать деньги в это", - убежден глава государства.

Президент заметил, что в Беларуси хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент - надо ли эта продукция Беларуси? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне.