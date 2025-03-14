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Лукашенко: Мы с Президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество

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В мире считаются только с сильными, поэтому Беларусь и Россия договорились вместе защищать общее Отечество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.

Белорусский лидер обратил внимание, что в мире считаются только с экономически состоятельными, сильными государствами и союзами. И опыт Советского Союза это подтвердил. "Будем по одному - с нами церемониться не станут", - предупредил он.

"Поэтому мы с Президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси