Лукашенко на переговорах со спецпосланником США: У нас нет политстатей и политзаключенных

Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом упомянул тему так называемых политзаключенных, которая также является частью повестки белорусско-американских переговоров, сообщает БЕЛТА.

"Куда ж мы денемся от проблемы, которую Крис (один из переговорщиков с американской стороны - заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. - Прим. БЕЛТА) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители", - сказал глава государства.