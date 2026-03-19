Лукашенко на переговорах со спецпосланником США: У нас нет политстатей и политзаключенных
Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом упомянул тему так называемых политзаключенных, которая также является частью повестки белорусско-американских переговоров, сообщает БЕЛТА.
"Куда ж мы денемся от проблемы, которую Крис (один из переговорщиков с американской стороны - заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. - Прим. БЕЛТА) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители", - сказал глава государства.
"Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему, в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению. И белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня", - добавил Александр Лукашенко.