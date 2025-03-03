Лукашенко: Надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство

"Министру по налогам и сборам надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство. Я очень надеюсь на вас, что вы как опытный человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему. Может быть, где-то надо и рискнуть - у нас страна управляемая. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий", - сказал Александр Лукашенко.