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Лукашенко: Надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству по налогам и сборам проанализировать налоговое законодательство и выработать разумную налоговую систему.
Об этом было заявлено ведомству во время принятия кадровых решений, сообщила БЕЛТА.
"Министру по налогам и сборам надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство. Я очень надеюсь на вас, что вы как опытный человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему. Может быть, где-то надо и рискнуть - у нас страна управляемая. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий", - сказал Александр Лукашенко.
Очень важной задачей глава государства назвал оптимизацию налоговых льгот. По словам Президента, надо выработать такую систему, чтобы предприниматели могли в ней легко разобраться, а не начали свой новый рабочий день с похода в налоговые инспекции. "А так бывает", - заметил Александр Лукашенко.