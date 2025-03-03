Лукашенко: Надо поставить железную задачу - как никогда мы должны экономить в этой пятилетке

"Что касается Министерства финансов, надо обеспечить устойчивость бюджетной системы. Людей, претендующих на бюджетный рубль, у нас достаточно. Министерство финансов должно быть жестким фильтром для таких желающих и инициаторов, - сказал белорусский лидер. - Каждый рубль надо беречь. Надо поставить железную задачу - как никогда мы должны экономить в этой пятилетке".