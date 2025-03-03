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Лукашенко: Надо поставить железную задачу - как никогда мы должны экономить в этой пятилетке
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Лукашенко: Надо поставить железную задачу - как никогда мы должны экономить в этой пятилеткеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e68840b8-2951-41ae-b45a-2d81ce009d34/conversions/b374784f-93d0-4a44-9861-946ac28462ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e68840b8-2951-41ae-b45a-2d81ce009d34/conversions/b374784f-93d0-4a44-9861-946ac28462ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e68840b8-2951-41ae-b45a-2d81ce009d34/conversions/b374784f-93d0-4a44-9861-946ac28462ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e68840b8-2951-41ae-b45a-2d81ce009d34/conversions/b374784f-93d0-4a44-9861-946ac28462ba-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от Министерства финансов обеспечить устойчивость бюджетной системы. Это подчеркнул глава государства перед ведомством, сообщила БЕЛТА.
"Что касается Министерства финансов, надо обеспечить устойчивость бюджетной системы. Людей, претендующих на бюджетный рубль, у нас достаточно. Министерство финансов должно быть жестким фильтром для таких желающих и инициаторов, - сказал белорусский лидер. - Каждый рубль надо беречь. Надо поставить железную задачу - как никогда мы должны экономить в этой пятилетке".