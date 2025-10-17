Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко: Надо создавать соответствующие интересы

Лукашенко: Надо создавать соответствующие интересы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодежи. Соответствующие заявления он сделал, посещая в Минске Центр технического творчества детей и молодежи, сообщает БЕЛТА.

"Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что надо стараться удерживать перспективные кадры в Беларуси, создавая для этого необходимые условия.

"Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие интересы", - сказал он.

Разделы:

ПрезидентМолодежь

Теги:

Президент БеларусиАлександр Лукашенкомолодежь