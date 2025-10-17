3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Лукашенко: Надо создавать соответствующие интересы
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Надо создавать соответствующие интересыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bd288e-c3ed-40f5-93a4-6f41566cef2b/conversions/f78e665b-c7ac-4d0a-83d9-55b5ba0adeaa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bd288e-c3ed-40f5-93a4-6f41566cef2b/conversions/f78e665b-c7ac-4d0a-83d9-55b5ba0adeaa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bd288e-c3ed-40f5-93a4-6f41566cef2b/conversions/f78e665b-c7ac-4d0a-83d9-55b5ba0adeaa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bd288e-c3ed-40f5-93a4-6f41566cef2b/conversions/f78e665b-c7ac-4d0a-83d9-55b5ba0adeaa-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодежи. Соответствующие заявления он сделал, посещая в Минске Центр технического творчества детей и молодежи, сообщает БЕЛТА.
"Я намекаю на то, чтобы вы не потеряли толковых людей. А спрос колоссальный на нашу молодежь, наших студентов", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что надо стараться удерживать перспективные кадры в Беларуси, создавая для этого необходимые условия.
"Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие интересы", - сказал он.