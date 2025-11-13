3.67 BYN
Лукашенко: Наука должна быть на шаг впереди практики
Большой разговор главы государства с научной общественностью состоится на следующей неделе.
Подготовку к совещанию, а также проблемные вопросы научной сферы Александр Лукашенко 13 ноября обсудил с председателем Президиума Академии наук.
Владимир Караник - в должности уже полгода. За это время удалось изучить кадровый потенциал, самые острые моменты, и определить стратегию. Президенту представили доработанные предложения по совершенствованию деятельности Академии наук.
"Вы поднимаете вопрос об усилении статуса ученого в обществе. И что, возможно, повлечет за собой приток молодых кадров в науку в целом. Не только в Академию наук. Не в первый раз этот вопрос поднимается. Мою позицию вы знаете. Она, наверное, и у вас такая, особенно после работы в реальном секторе экономики, - сказал глава государства. - Я знаю, что такое труд ученого человека. Готов содействовать тому, чтобы платили по максимуму, но нужен результат. Вот просто статус (ученого. - Прим. ред.) поднять, в два раза увеличив заработную плату, вряд ли мы что-то получим. Поэтому здесь надо вникнуть глубоко в то, чтобы действительно ученый был ученым. И чтобы реально поднять статус. А не так, как обычно это у нас бывало: вот, давайте за диссертацию будем платить, еще там за что-то будем платить и так далее".
13 ноября Президент Беларуси принял с докладом председателя Президиума Академии наук Владимира Караника
Александр Лукашенко при этом отметил, что, возможно, где-то что-то и надо добавить, но статус ученый определяет сам своими достижениями. "Будут достижения, будет результат - любые деньги", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент привел пример с беспилотниками. Например, если кто-то принесет такой образец, который будет практически неуязвимым перед средствами радиоэлектронной борьбы или оружием. "Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол", - сказал Президент.
Еще один пример - электромобиль, который уже на протяжении нескольких лет обещают представить белорусские ученые. "Сколько было обещаний! Где этот электромобиль? Мы помогали, и Академия тратила немалые деньги. Автомобиля нет. Ну так какой статус?" - поставил вопрос Александр Лукашенко.
"Поэтому есть достижения, изобретения, конкретный результат - получи за это деньги. То есть за результат государство должно платить. И мы будем платить ученому, отдавая последние деньги", - озвучил основное требование Президент.
Практико-ориентированные разработки
Во время доклада также обсудили усиление ответственности заказчиков за научные исследования. Хотя нередко бывали и есть такие факты, когда изобретения не востребованы промышленностью. В этом плане Президент ждет большей отдачи от научного сообщества. На самые прорывные идеи и разработки государство денег жалеть не будет. Главное, чтобы они были практикоориентированы и применимы для реального сектора экономики.
Организовать разговор могут в период с 17 по 23 ноября. Точную дату определят позже, она будет зависеть от графика работы главы государства
Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас опять поднимаются вопросы об усилении ответственности заказчиков за научные исследования, инновации и в целом о связи производства с наукой. "Есть такая тема. Она будет всегда, - констатировал глава государства. - Раньше эта тема звучала так: "Мы изобрели, а промышленность или сельское хозяйство, или транспорт, или еще там кто-то брать не хотят. Посмотрите, великое чудо изобрели - брать не хотят".
В этом отношении Президент подчеркнул, что последнее слово должно быть за руководителем Академии наук. Он должен изучить, что предлагает тот или иной институт НАН конкретному предприятию, и принять решение. Но и ответственность будет за ним. "Если вы навяжете решение, которое нежизнеспособно, мы же сразу увидим это. Увидим в деле. Вы понесете за это ответственность. Если действительно принятое вами решение пользу принесет, тогда - от государственных наград до финансовых поощрений", - сказал глава государства.
Владимир Караник рассказал, что основная задача, на которую он ориентирует всех ученых, - разрабатывать то, что востребовано реальным сектором экономики, а не пытаться им навязывать то, что получилось.
Александр Лукашенко поддержал такую позицию. "Это правильно. Абсолютно", - сказал он.
"Если что-то получилось и это очень будет востребовано, ну спасибо. Потому что все равно наука должна быть на шаг впереди нашей практики и даже нашего сознания. Поэтому надо смотреть на результат этого изобретения", - добавил Президент.
"Я знаю, что такое труд ученого человека. Готов содействовать тому, чтобы платили по максимуму, но нужен результат", - подчеркнул глава государства
Академия наук должна стать тем самым фильтром, поставив заслон неактуальным разработкам. Также в числе обязательных требований - оперативность. Ведь сегодня - от идеи до реализации - проходят годы.
"Нас никто не призывает отказаться от фундаментальных исследований, получения нового знания и стать чисто конструкторскими бюро наших крупных предприятий. Нет. Но мы должны четко понимать, какие проблемы волнуют нашу промышленность, и быть готовыми обеспечить научно-методическое сопровождение, решение этих проблем", - отметил руководитель НАН.
По его мнению, для повышения роли ученых в обществе, безусловно, важна и финансовая мотивация, но она должна стать более эффективной. "Мне очень импонирует позиция Президента. Он всегда говорит, что мы ученых должны поддерживать, потому что развитие страны без научного сопровождения в наше время невозможно. Но в этой поддержке не должно быть уравниловки", - подчеркнул руководитель НАН.
"Государство тебе уже доплачивает за наличие степени и звания. Если желаешь, чтобы уровень доплаты был больше, продолжай исследовательскую работу, участвуй в научно-исследовательской работе, изобретай, создавай, получай новые знания и двигайся вперед. Тогда государство поддержит", - обратил внимание Владимир Караник, сравнив этот подход с "принципом велосипеда".
Как рассказал Владимир Караник, за 9 месяцев этого года НАН получила 64 млн долларов за счет экспорта, в том числе за научно-исследовательскую работу и инновационную продукцию. Часть из них пока малоизвестна нашему реальному сектору экономики, этот пробел будут исправлять.